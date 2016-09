Nach Explosion in New York

Nach der Explosion im New Yorker Stadtteil Chelsea mit mindestens 29 Verletzten hat das FBI einen weiteren Sprengsatz gefunden. In einem Rucksack, der in einem Mülleimer gefunden wurde, befanden sich fünf Rohrbomben. Mittlerweile wurde der Anschlag als Terrorakt eingestuft. In dem Zusammenhang fahndet das FBI nach Ahmad Khan Rahami (28).