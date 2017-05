Ostdeutsche Arbeitslose drängen weiterhin sehr viel stärker in den Wehr- und Freiwilligendienst als Westdeutsche. Nach einem Bericht des RND, der sich auf Zahlen des Bundesarbeitsministeriums stützt, lag im vergangenen Jahr die prozentuale Quote in Ostdeutschland im Vergleich zur alten Bundesrepublik beinah drei Mal so hoch.