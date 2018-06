Berlin/Brüssel

Führende CDU-Politiker zeigen sich zuversichtlich, dass die asylpolitischen Beschlüsse des Europäischen Rates zu einer Einigung von CDU und CSU führen werden. „Ein Papier, das Ungarns Premier Orbán und der österreichische Kanzler Kurz unterschreiben können, wird doch auch für CSU-Chef Horst Seehofer tragbar sein“, sagte der Europaausschuss-Vorsitzende des Bundestags, Gunther Krichbaum, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Der von Kanzlerin Angela Merkel ausgehandelte Kompromiss sei ein „voller Erfolg“. „Der Beschluss enthält substanzielle Schritte, die vorher nicht möglich schienen“, sagte der CDU Politiker und verwies auf die geplanten Flüchtlingszentren innerhalb und außerhalb der EU. „Auch das Bekenntnis zur Eindämmung der Sekundärmigration ist eine Überraschung – und genau das, was Innenminister Seehofer gefordert hat“, sagte Krichbaum.

Auch Daniel Caspary, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe in Europäischen Parlament, begrüßte die Einigung. „Glückwunsch an die EU und an Angela Merkel“, sagte der CDU-Politiker dem RND. „Ich wünsche mir, dass diese Einigung in der Europäischen Union auch zu einer Einigung in der deutschen Union führt“, betonte Caspary.

Von RND/Marina Kormbaki