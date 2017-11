Attentäter soll in Verbindung mit dem IS gestanden haben

New York. Nach dem Anschlag von Manhattan gab New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo neue Details über den Attentäter bekannt. Der gebürtige Usbeke hatte am Dienstag mehrere Menschen mit einem Transporter überfahren. Acht Menschen starben, elf weitere wurden verletzt. Der 29-Jährige wurde von einem Polizisten niedergeschossen. Die Behörden brachten den Mann daraufhin in ein Krankenhaus.

Bei dem Anschlag handele es sich nach jetzigem Ermittlungsstand um einen „isolierten Vorfall“. „Es gebe keine Hinweise auf weitere Verbündete oder Anschlagspläne“, sagte Gouverneur Cuomo in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNN. Der Attentäter habe sich erst in den USA radikalisiert und mit dem IS beschäftigt. Auch die Nachricht, die in dem gemieteten Pick-up-Truck gefunden wurde, habe eine Referenz zur Terrormiliz enthalten, bestätigte Cuomo dem Sender CBS.

NY Gov. Andrew Cuomo: I marched in the Halloween parade to show "we're going on... The terrorists fail once again" https://t.co/05TyOlaR3w — CNN (@CNN) November 1, 2017

Merkel sendet Telegramm in die USA

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den USA unterdessen die Unterstützung Deutschlands zugesichert. „Deutschland steht im Kampf gegen den Terrorismus fest an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika“, schrieb Merkel am Mittwoch in einem Telegramm an US-Präsident Donald Trump. „Dabei vertrauen wir auf die Stärke unserer demokratischen Gesellschaften und die Überzeugungskraft unserer freiheitlichen Werte.“

Die Bundesregierung verurteile den Terroranschlag „auf das Schärfste“, betonte die CDU-Politikerin. Sie sprach den Hinterbliebenen der mindestens acht Toten ihr Beileid aus und wünschte den Verletzten gute Besserung.

Von RND/dpa