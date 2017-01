Washington. Trump kündigte am Vorabend an, als Präsident die vielfältig gespaltenen USA zusammenbringen zu wollen. Seine Worte erinnerten an den Wahlkampf: „Wir werden Amerika für alle Amerikaner groß machen, für jedermann.“

Er ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika: Donald Trump übernimmt von Barack Obama das Weiße Haus. Washington ist am Inauguration-Day im Ausnahmezustand. Zur Bildergalerie

Von RND/dk/cab