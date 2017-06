Dortmund. Für SPD-Anhänger, die sich bislang gefragt haben, wann Martin Schulz endlich den Straßenkämpfer gibt, von dem er ständig erzählt, gibt es eine gute Nachricht: jetzt.

Angriffslustig wie nie zuvor präsentierte sich der SPD-Chef und Kanzlerkandidat auf dem Parteitag in Dortmund. Mehrmals attackierte er die Bundeskanzlerin frontal. Deren Wahlkampfverweigerung geißelte Schulz als „Anschlag auf die Demokratie“. Das Aufatmen der Delegierten in der Westfalenhalle war deutlich hörbar. Aus Sicht der Sozialdemokraten wurde es höchste Zeit.

Die Strategie, mit der Schulz in den Wahlkampf gestartet war, war aber auch zu putzig. Einfach viel zu beliebt sei die Kanzlerin, als dass man sie persönlich attackieren könnte, hatten die Strategen im Willy-Brandt-Haus Anfang des Jahres behauptet. Schulz selbst hatte sich über Wochen geweigert, den Namen Angela Merkel überhaupt in den Mund zu nehmen. Stattdessen sprach er von „der Vorsitzenden der CDU“.

Bundeskanzler werden nicht gewählt, sie werden abgewählt

Was für ein Unsinn. In Deutschland werden Bundeskanzler nicht gewählt. Sie werden abgewählt. Das war bei Gerhard Schröder so, das war so bei Helmut Kohl. Herausforderer haben deshalb nur eine Chance: Sie müsse den Amtsinhaber stellen. Müssen Unzulänglichkeiten und Widersprüchlichkeiten herausarbeiten. Müssen den Wählern regelrecht einhämmern, dass der Regierungschef nicht so fehlerfrei ist, wie er sich selbst darstellt.

Es ist nicht so, dass Merkel keine Angriffsflächen böte: Visionslosigkeit, Inhaltsleere, Kontrollverlust während der Flüchtlingskrise, der Dauerzoff mit der CSU, die Heuchelei beim inszenierten Versöhnungsgipfel im Truderinger Bierzelt - Schulz hat spät begriffen, dass er aus diesen Schwächen Kapital schlagen muss. Immerhin: Er versucht es jetzt.

Aussichtslos ist die Lage für die SPD nicht

Seiner Lage ist inzwischen deutlich schlechter, als viele – und auch er selbst – es Anfang des Jahres erwartet hätten. Aussichtslos aber ist sie nicht. Die SPD steht geschlossen hinter ihrem Chef, die Kritik der letzten Wochen hat die Genosse nicht auseinander getrieben, sondern eher noch enger zusammengeschweißt. Die Partei hat in einem mühevollen Prozess ein umfangreiches Programm für die nächsten vier Jahre ausgearbeitet. Man muss nicht alle Forderungen teilen, immerhin aber weiß man bei der SPD im Unterschied zur Union, woran man bei ihr ist.

Zwar wird es Schulz nach Lage der Dinge kaum gelingen, Merkel im Herbst aus dem Kanzleramt zu verdrängen. Aber ein deutlich besseres SPD-Ergebnis, als aktuelle Umfragen es nahelegen, ist immer noch drin. Das muss jetzt das Ziel für Martin Schulz sein: Schwarz-Gelb zu verhindern, eine Regierung ohne SPD-Beteiligung unmöglich zu machen. Und dann vielleicht eine zweite Chance zu bekommen. In vier Jahren. Ohne Angela Merkel.

Von Andreas Niesmann