Berlin

Die Bewegung „Aufstehen“ um die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hat ihre Internetadresse gewechselt. „Die Webseite von Aufstehen ist vorläufig nur noch unter http://aufstehenbewegung.de zu finden“, schrieb Wagenknecht am Samstagnachmittag auf Twitter.

Auf diesem Online-Auftritt heißt es zur Begründung: „Hintergrund ist eine juristische Auseinandersetzung mit einer Firma, die versucht, die noch junge Sammlungsbewegung zu beschädigen.“ Zuerst hat die „Bild“ berichtet.

Konkret gehe es um einen Konflikt mit zwei Initiatoren der Bewegung. Sie hätten in der Gründungsphase ehrenamtlich wie alle anderen Initiatoren für „Aufstehen“ gearbeitet, unter anderem für den Online-Auftritt. „Im Nachhinein haben sie Aufstehen eine hohe Rechnung präsentiert“, steht auf der neuen Webseite. Auch die ursprünglichen Emailadressen der Bewegung waren der Mitteilung zufolge nicht mehr funktionsfähig. Die ursprüngliche Internetadresse der Bewegung lautet www.aufstehen.de.

Ein Mitgründer der Firma, Thomas Schmidt, wies der „Bild“-Zeitung zufolge die Vorwürfe zurück: „Wir sind sprachlos darüber, dass Dreiwerk von der Bewegung in die Ecke des unlauteren und gierigen Unternehmers gestellt wird, obwohl alle Entscheidungsträger der Bewegung darum wissen, dass Dreiwerk mit allen Leistungen absprachegemäß in Vorleistung getreten und jetzt zu vergüten ist.“

Die Zusammenarbeit kündigte Dreiwerk am 21. November, setzte immer wieder neue Zahlungsfristen, so Schmidt laut „Bild“: „Ohne Erfolg. Die Rechnungen wurden nicht beglichen.“ Die Deutsche Presse-Agentur dpa konnte Dreiwerk am Samstagabend nicht erreichen.

Widerspruch vom „Aufstehen“-Trägerverein

Der Trägerverein der Sammlungsbewegung „Aufstehen“ weist die Vorwürfe zurück. „Das Gegenteil ist der Fall. Die Firma Dreiwerk hat bei höchst streitiger Vertragslage vom Trägerverein 31 000 Euro erhalten. Das ist der volle von ihr für Domain und IT-Leistungen in Rechnung gestellte Betrag“, sagte Ida Schillen, Geschäftsführerin des Trägervereins „Aufstehen“, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Nach Aussage von Schillen richten sich die von der Kölner Firma „Dreiwerk Entertainment GmbH“ behaupteten Forderungen „nicht gegen Sahra Wagenknecht, sondern gegen den Trägerverein der Sammlungsbewegung“. Wagenknecht sei kein Vereinsmitglied. Die erhobenen Forderungen würden von der Dreiwerk-Geschäftsführung seit Anfang 2018 erhoben.

„Der Verein, demgegenüber die Rechnung aufgemacht wird, wurde jedoch erst Anfang August 2018 gegründet. Erstmals hat die Firma Anfang September 2018 von einem bis dahin erbrachten Leistungsumfang von ca. 24 000 Euro gesprochen. Danach gab es keine wesentlichen Tätigkeiten der Firma Dreiwerk mehr“, sagte Schillen dem RND. Die Sammlungsbewegung habe sich Ziele gesetzt und lasse sich „von diesen Geschehnissen nicht abhalten“.

„Aufstehen“ war im Sommer gegründet worden. Wagenknecht zufolge hatte die Bewegung zuletzt rund 167.000 Unterstützer.

Von RND/dpa/Jörg Köpke