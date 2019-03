Berlin

Mehr junge Europäer sollen künftig nach dem Willen des EU-Parlaments am Austauschprogramm Erasmus+ teilnehmen können. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Straßburg dafür, dass die Mittel für das Programm im Zeitraum 2021-2027 verdreifacht werden.

Außerdem sollen auch sozial benachteiligte Menschen leichter in den Genuss der Förderung kommen. Dazu sollen EU-Kommission und nationale Erasmus-Agenturen spezielle Inklusionspläne entwerfen. Zum Beispiel sollen künftig Sprachunterricht und E-Learning-Angebote unterstützt werden.

Entscheidung nach der Europawahl

Die endgültigen Regelungen für die nächste Erasmus-Generation müssen aber noch mit den Mitgliedstaaten ausgehandelt werden. Das wird erst nach der Europawahl im Mai erwartet. Das Erasmus-Programm unterstützt neben dem akademischen Austausch auch Auslandsaufenthalte von Azubis, Ausbildern, Jugendbetreuern und Schülern.

Von dpa/RND