Karlsruhe. Der NPD-Anwalt Peter Richter geht auch in eigener Sache bis in die letzte Instanz. Heute verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe über einen Rechtsstreit zwischen dem Einser-Juristen und einer Studienstiftung des Saarlandes.

Richter will erzwingen, dass erneut über seine Bewerbung für ein Stipendium entschieden werden muss. Als Student hatte er sich erfolglos um die Förderung für einen Masterstudiengang beworben.

Er meint, dass seine Parteizugehörigkeit Grund für die Ablehnung gewesen sei. Der Anwalt vertritt die rechtsextreme NPD zum Beispiel im Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. (Az.: I ZR 63/15)

dpa