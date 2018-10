Politik Berliner Verkehrsbetriebe - BVG empfiehlt AfD-Politiker: „Lieber zu spät kommen als hetzen“ Die Berliner Verkehrsbetriebe sind bekannt für humorvolle, kecke Sprüche auf Twitter. Doch zuletzt kam ein Tweet gar nicht gut an. „Lieber zu spät kommen als hetzen“, lautete der. Und war an einen AfD-Politiker gerichtet. Auf eine Beschwerde folgte jedoch nur eine Erklärung des Wortes hetzen.

Fahrgäste steigen am Bahnhof Friedrichstraße in die U-Bahn U6 der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in einen Zug. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa