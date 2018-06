Bereits 2017 soll der Ex-Bamf-Chef Frank-Jürgen Weise in mindestens zwei Gesprächen Bundeskanzlerin Angela Merkel über die miserablen Zustände in seiner Behörde informiert haben. So seien dem Innenministerium diverse Mängel nicht aufgefallen, so Weise damals. Eine schnelle Reaktion blieb aus.