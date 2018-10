Brüssel

Nach monatelangen Verhandlungen ohne Ergebnis könnte es nun sehr schnell gehen: Die EU-Unterhändler planen eine Einigung über den Brexit schon für diesen Sonntag. Das geht aus einem Zeitplan hervor, aus dem die „Süddeutsche Zeitung“ zitiert. Für Sonntag sei darin vermerkt: „Deal gemacht. Nichts öffentlich gemacht (in der Theorie)“. Am Montag solle dann Premierministerin Theresa May ihr Kabinett über die Lösung informieren, danach solle die EU die Einigung verkünden. „Wir befinden uns auf den letzten 100 Metern“, zitiert „FAZ.NET“ aus Verhandlungskreisen.

Doch bis dahin ist noch eine wichtige Hürde zu nehmen. Dem Bericht zufolge gibt es noch immer keine Einigung darüber, was passiert, wenn es bis 2020 kein Freihandelsabkommen zwischen Brüssel und London geben sollte. Klarheit zeichne sich hingegen über die umstrittene Grenze zwischen Irland und Nordirland ab.

Diese beiden Themen bestimmten zuletzt die Diskussionen über den Brexit in Großbritannien. Mit ihren eigenen Vorschlägen geriet Premierministerin Theresa May in die Kritik von mehreren Seiten. Unklar ist auch noch, wie genau Großbritannien über eine mögliche Einigung abstimmen soll. Auch eine weitere Volksabstimmung wird immer wieder ins Spiel gebracht.

