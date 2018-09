Berlin

In der Causa Maaßen deutet sich eine Lösung an: Wie „Bilde.de“ berichtet, soll der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes ins Bundesinnenministerium von Horst Seehofer wechseln. Dort soll Maaßen die Position eines Staatssekretärs ausüben, allerdings bei gleichen Bezügen in der Besoldungsstufe B9 bleiben, heißt es weiter. Formal wäre das keine Beförderung. Offiziell beschlossen werden könnte das beim Treffen der Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD, das um 19 Uhr beginnen soll, berichtet „Bild“.

Von RND