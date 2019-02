Gegründet wurde die Berlinale 1951 in einer von Krieg und Blockade gezeichneten Stadt. Das von der amerikanischen Militärregierung initiierte Festival verstand sich als Schaufenster der freien Welt. Zunächst durften keine sozialistischen Länder daran teilnehmen. Alfred Hitchcock zeigte „Rebecca“ zur Eröffnung. Der erste Goldene Bär wurde durch Publikumsabstimmung vergeben und ging an Disneys „Cinderella“. Stars wie Gary Cooper, Sophia Loren, Jean Gabin, Henry Fonda, Errol Flynn, Cary Grant und Rita Hayworth schauten in den ersten Jahren bei dem Ereignis im Schatten der Mauer vorbei.

Mit imposanten Zahlen kann die aktuelle Berlinale aufwarten: 7861 Filme wurden in diesem Jahr eingereicht. Davon haben es 400 aus 74 Ländern in die diversen Festivalreihen geschafft. Der längste Film „Watergate“ über den Fall des US-Präsidenten Richard Nixon ist 262 Minuten lang. Rund 1100 Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Mammutveranstaltung rundläuft. Mehr als 1000 Vorführungen sind an insgesamt 35 Spielstätten in der ganzen Stadt zu sehen, nicht nur im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz, sondern auch in Kiez-Kinos in Kreuzberg, Fried­richshagen oder Pankow.

Das Hauptaugenmerk bei der Berlinale liegt auf dem Wettbewerb. 23 Filme sind eingeladen, 17 davon konkurrieren um den Goldenen Bären, sieben davon wiederum stammen von Frauen. Drei Deutsche sind im Rennen: Neben Fatih Akin auch Angela Schanelec und Nora Fingscheidt. Eröffnet wird das Festival heute Abend mit Lone Scherfigs Drama „The Kindness of Strangers“, in dem die dänische Regisseurin von Menschen in einem eiskalten Winter in New York City erzählt. Ein Festivalmotto gibt es auch: „Das Private ist politisch.“ Mancher Film erzählt von zerbrechenden Familien und einsamen Kindern.

Eine Kinoreihe liegt Festivalchef Dieter Kosslick besonders am Herzen: Beim „Kulinarischen Kino“ geht es um gesundes Essen und was das mit dem (Über-)Leben auf diesem Planeten zu tun hat. Der Eröffnungsfilm „Heat: A Kitchen (R)evolution“ etwa fragt danach, wieso Frauen zwar weltweit die Versorgerinnen sind, in der Spitzengastronomie aber kaum eine Rolle spielen. Zeit zum Kochen bleibt nach den Vorstellungen auch. Spitzenkräfte wie The Duc Ngo, Haya Molcho oder Sebastian Frank bitten zu Tisch. „Gutes Essen ist ein Menschenrecht“, sagt Kosslick. Deshalb rollen auch Foodtrucks am Potsdamer Platz an, um hungrige Gäste zu versorgen.

Was wäre die Berlinale ohne Stars? Juliette Binoche wird jeden Tag über den Potsdamer Platz spazieren. Sie hat das Amt der Juryvorsitzenden inne. Auf der Gästeliste stehen Catherine Deneuve, Diane Kruger, Tilda Swinton, Christian Bale, Martin Freeman und Stellan Skarsgård. Die britische Schauspielerin Charlotte Rampling wird mit dem Ehren-Bären für ihr Lebenswerk geehrt. Deutsche Prominenz von Moritz Bleibtreu über Campino bis zu Christiane Paul hat sich angekündigt. Auch der Bundespräsident gibt sich die Ehre – bei Heinrich Breloers dreistündigem Dokudrama „Brecht“.

Besucher können Tickets für die Vorführungen immer drei Tage im Voraus an Kassen in den Potsdamer Platz Arkaden, im Kino International, im Haus der Berliner Festspiele und in der Audi City am Kurfürstendamm sowie an den Tageskassen der Spielstätten, an Theaterkassen sowie online (etwa über die Website der Berlinale) kaufen. Die Karten kosten in der Regel 13 Euro, für Filme im Wettbewerb zahlen Besucher 16 Euro. Das ist jeweils ein Euro mehr als im Vorjahr.