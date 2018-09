Washington

Es soll am 11. September erscheinen, das Buch von Enthüllungsjournalist Bob Woodward. „Fear“ lautet der Titel. Am Dienstag veröffentlichte die „Washington Post“ erste Ausschnitte aus dem 448 Seiten dicken Buch, es basiert laut Autor auf hunderten Stunden Interviews mit Regierungsvertretern und anderen Wegbegleitern des US-Präsidenten. Hinzu kommen Besprechungsnotizen, Regierungsdokumente und persönliche Tagebuchauszüge.

„Fear“ zeichne ein „erschütterndes Porträt der Trump-Präsidentschaft“, schreibt die Zeitung. So zeige Woodward etwa Trumps Wut und Paranoia über die Russland-Untersuchung. Auch seien nur wenige vor den Beschimpfungen durch den US-Präsidenten geschützt. So habe er sich einmal hinter dessen Rücken über den früheren Sicherheitsberater H.R. McMaster lustig gemacht und gesagt, dieser kleide sich in billigen Anzügen wie ein Bierverkäufer. Und Handelsminister Wilbur Ross attestierte er, er habe seine beste Zeit hinter sich.

Eine weitere Episode: Der frühere US-Investmentbanker Gary Cohn, der zwischenzeitlich Leiter des Nationalen Sicherheitsrates unter Trump war, soll einmal einen Brief vom Schreibtisch des Präsidenten gestohlen haben. Später soll er gesagt haben, dies habe er aus Gründen der nationalen Sicherheit getan, und Trump würde ohnehin nicht merken, dass er fehle. Es ging dabei um ein Handelsabkommen mit Südkorea.

Mehr in Kürze bei uns.

Von das/RND