Politik Trump-Gegner - Bomben-Terror in den USA: Erster Verdächtiger festgenommen Fahndungserfolg in den USA. Im Zusammenhang mit den Paket- und Briefbomben ist nun ein erster Verdächtiger festgenommen worden.

In Florida wurde ein Mann festgenommen, der mit den Bomben an Trump-Kritiker in den USA in Verbindung stehen soll. Quelle: AP