London. Nach dem Terroranschlag in London hat die Polizei auch den dritten Täter identifiziert: Der 22-jährige Joussef Zaghba, ein Italiener marokkanischer Herkunft, habe zuletzt in Ost-London gelebt, teilte Scotland Yard am Dienstag mit. Zaghba soll den Behörden bisher nicht aufgefallen sein.

Angreifer haben mit einem Fahrzeug und Messern mindestens sieben Menschen in London getötet, ehe die Polizei sie erschoss.

Am Montagabend hatte die Polizei in London zwei der mutmaßlichen Attentäter als Khuram Shazad Butt (27) und Rachid Redouane (30) identifiziert.

Die britischen Sicherheitsbehörden stehen in der Kritik, weil Khuram Shazad Butt schon länger als radikaler Islamist bekannt war. Laut Medienberichten war er sogar Teil einer Fernsehdokumentation, die im vergangenen Jahr auf Channel 4 ausgestrahlt wurde.

Neue Festnahme im Stadtteil Barking

Am Dienstag wurde derweil in London ein 27-jähriger Mann von der Polizei festgenommen. Im Ostlondoner Stadtteil Barking durchsuchten Beamte eine Wohnung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Weitere Details nannten die Behörden zunächst nicht.

Die mutmaßlichen Terroristen, die bei dem Attentat am Samstagabend in der Londoner Innenstadt von Polizisten erschossen worden waren, hatten ebenfalls in Barking gelebt. Zuvor hatten die Behörden sieben Frauen und fünf Männer, die ebenfalls im Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen worden waren, ohne Anklage wieder freigelassen.

In Gedenken an die Opfer des Terroranschlags wurde am Dienstagmittag in Großbritannien eine landesweite Schweigeminute abgehalten. Der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, rief die Bürger zum Zusammenhalt auf: „Wir werden uns nicht einschüchtern lassen.“

Von dpa/RND/zys