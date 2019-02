Berlin

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zu einer zweitägigen Japan-Reise aufgebrochen. Die Kanzlerin startete am Sonntagabend von Berlin aus zu einem elfstündigen Flug nach Tokio. Merkel wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Am Montag stehen Treffen mit Ministerpräsident Shinzo Abe sowie anschließend mit japanischen und deutschen Wirtschaftsvertretern auf dem Programm.

Der von Merkel benutzte Airbus „Theodor Heuss“ war erst am Mittwoch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an Bord wegen eines Defektes am Druckluftsystem mit mehrstündiger Verspätung von Äthiopien zurück nach Deutschland gekommen. Ende November musste die Kanzlerin wegen einer schweren Panne am baugleichen Airbus „Konrad Adenauer“ ihre Reise zum G20-Gipfel nach Buenos Aires nach nur einer Stunde Flugzeit abbrechen. Erst am darauffolgenden Tag konnte sie mit einem Linienflug und großer Verspätung zu dem Treffen nach Argentinien fliegen.

Von RND/dpa