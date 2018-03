Bundeswehr zählt zwei Millionen Hackerangriffe

Berlin. Die Bundeswehr ist millionenfach zum Ziel illegaler Hacker- und Cyber-Attacken geworden. „An den dezentralen Internet-Übergängen wurden durch die Bundeswehr in 2017 circa zwei Millionen unberechtigte und mit Schadpotenzial behaftete Zugriffsversuche erkannt und abgewehrt“, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Bei Auslandseinsätzen musste die Bundeswehr im vergangenen Jahr rund 29 000 Cyber-Attacken aus dem Internet bekämpfen, davon etwa 8000 der Gefahrenstufe „hoch“. Als „hoch“ und damit besonders gefährlich (Kategorie „Exploits“) stuft das Ministerium Zugriffsversuche ein, die herkömmliche IT-Sicherheitsmaßnahmen wie Firewalls, Virenschutzprogramme oder zentrale Überwachungssysteme nicht mehr beherrschen. Diese Angriffe würden gezielt Schwachstellen ausnutzen, um Schäden anzurichten. Klassische Angriffswerkzeuge seien sogenannte DDoS-Tools und Schadprogramme.

Keine Information über „nicht erkannte“ Angriffe

Alle „erkannten“ Versuche, in die sensiblen Datennetze der Truppe einzudringen, hätten abgewehrt werden können. Ob durch „nicht erkannte“ Hacker-Angriffe Schaden in den Systemen der Streitkräfte entstanden sei, teilte das Ministerium nicht mit. Täglich werden allein mehr als eine Million E-Mails innerhalb der Bundeswehr verschickt. In einem einzigen Eurofighter sind mehr als 80 Computer und 100 Kilometer Kabel verbaut. Da die Bundeswehr erstmals nicht mehr Spam-Mails in ihrer Statistik aufführt, sind die Zahlen aus 2017 nicht mit denen der Vorjahre vergleichbar. Sie fallen deutlich niedriger aus.

Am Mittwoch informierte das Verteidigungsministerium den Verteidigungsausschuss des Bundestages über den jüngsten Hacker-Angriff auf Netze des Bundes. Die Angreifer hätten zwischen Dezember und März keinerlei sensible Daten kopieren können. Es seien weniger als zehn Dateien erbeutet worden. Wer genau hinter dem Angriff steckte, ist bislang noch unklar.

Von Jörg Köpke/RND