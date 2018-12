Hamburg/Berlin

Der CDU-Bundesparteitag entscheidet an diesem Freitag, wer Angela Merkel an der Spitze der Partei folgt. Die Kanzlerin gibt den Vorsitz nach mehr als 18 Jahren auch unter dem Druck von Wahlschlappen und anhaltendem Unmut in Teilen von Partei und Bevölkerung auf.

Als aussichtsreichste Kandidaten gelten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz; Gesundheitsminister Jens Spahn werden weniger Chancen eingeräumt. Es wird mit einem knappen Wahlausgang gerechnet.



Alle aktuellen Ereignisse in Hamburg können Sie hier mitverfolgen:



Die Einschätzung der Abschiedsrede Angela Merkels von RND-Hauptstadtchef Gordon Repinski.

Deutschland sei im internationalen Vergleich ein Hort besonderer Stabilität, sagt Bouffier. Auch das sei eine Leistung Merkels.

Mit ihrem Rückzug habe sie die Partei belebt. Der Schwung und die Freude an der Debatte aus den Regionalkonferenzen müsse bleiben.

"Das ist heute kein Abschied. Das ist ein Anlass für Dank", sagt Bouffier.

Parallel zur Rede Merkels meldete sich einer ihrer härtesten politischen Kontrahenten mit einer erstaunlichen Äußerung zu Wort. Horst Seehofer : „Sie ist die Beste. Wir alle werden sie noch sehr vermissen."

Bouffier erinnert daran, dass das Land sich schnell verändert habe. Das IPhone habe es zu Merkels Amtsbeginn noch nicht gegeben, sie habe viele Herausforderungen gut bewältigt.

der Zwang zum Kompromiss in einer Koalition werde oft als Hemmschuh empfunden.

"Die klarste Kante hat man in der Regel in der Opposition", sagt Bouffier.

Volker Bouffier erwähnt in seiner Rede die Liste des US-Magazins „Forbes“, das Kanzlerin Angela Merkel erneut zur weltweit mächtigsten Frau des Jahres kürte.

"Das ist ein berührender Tag", sagt Volker Bouffier zum Auftakt seiner Rede. Er ist nun nach der Kanzlerin ans Rednerpult getreten.

(Foto: Chris Emil Janßen/imago)

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier übernimmt die erste Würdigung: Merkels Abschied sei ein tiefer Einschnitt für die Partei und das Land. In den 18 Jahren von Merkels Kanzlerschaft habe man drei Päpste erlebt. Der Hamburger Sportverein (HSV) habe 24 Trainer verbraucht. Die SPD habe zehn Vorsitzende gehabt. Das allein zeige die "aussergewöhnliche Leistung" Merkels.

Mit ihr an der Spitze habe die Partei außerdem vier Bundestagswahlen gewonnen.

Bei Minute 9:24 war der Applaus für Merkel dann doch vorbei.

Der Applaus zu Merkels Rede nach 37 Minuten Sprechzeit:

Dauer: 9:24 Minuten (davon 9:11 Minuten stehend)

Lautstärke: in der Spitze 85 dB, konstant über 80 dB (gemessen von der Pressetribüne)



Der Applaus für die scheidende CDU-Chefin Merkel ist bei Minute neun angelangt.

Merkel nimmt an ihrem Präsidiumssitz Platz, der Saal hört nicht auf zu klatschen. Sie steht auf, geht ans Pult, sagt: "Denkt dran, wir haben noch viel vor. Es ist noch viel zu tun." Sie setzt sich - der Saal klatscht. Immer noch.

Seit fünf Minuten ist Merkels Rede vorbei, der Saal applaudiert immer noch.



Merkels letzte Worte auf der Bühne als CDU-Chefin: "Ich bin von einem einzigen Gefühl erfüllt - von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre."

Merkel: "Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren, und auch nicht als Parteivorsitzende - wahrlich nicht." Sie habe ihre Ämter mit Würde tragen - und auch mit Würde abgeben wollen.

Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Lesen Sie hier auch: Das Wichtige zur Wahl des CDU-Parteivorsitzenden zusammengefasst

Von RND