CSU schnürt Entlastungspaket für Familien

Mehr Kindergeld, höherer Kinderfreibetrag, Steuer-Entlastung für Häuslebauer: Die CSU hat ihre guten Vorsätze für das Jahr 2018 in ein umfangreiches Investitionspaket gesteckt. „Echte Entlastungen für alle“, kündigten die Christsozialen in einem Beschlusspapier an, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.