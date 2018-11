Die Koalitionsverhandlungen in Bayern laufen gut. Und zwar so gut, dass CSU und Freie Wähler angekündigt haben, bereits am Montag den gemeinsamen Koalitionsvertrag unterzeichnen zu wollen. Am Dienstag soll dann – auch früher als geplant – Markus Söder erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden.