Politik Ergebnis der Brexit-Abstimmung - Das britische Parlament stimmt gegen den Brexit-Deal Wie im Vorfeld von vielen Beobachtern erwartet, haben die britischen Parlamentarier die mit der EU ausgehandelte Brexit-Vereinbarung abgelehnt. Der Regierung bleiben nun drei Tage Zeit, einen Plan B vorzulegen.

Premierministerin Theresa May spricht vor der Brexit-Abstimmung im House of Commons in London. Quelle: House of Commons/PA Wire