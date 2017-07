Für Angela Merkel wird der G-20-Gipfel ein schwieriges Projekt: Als Gastgeberin will sie auf jeden Fall verhindern, dass es am Ende eine Abschlusserklärung ohne die USA gibt. In Hamburg muss sie mit den neben ihr 19 wichtigsten Staats- und Regierungschefs eine Einigung hinkriegen. Das sind die Teilnehmer des zweitägigen Gipfels.