Dem Problemwolf geht’s an den Kragen

Potsdam. „Ich erwarte von der Umweltministerkonferenz, dass eine zwischen Bund und Ländern abgestimmte Definition für den Begriff ,verhaltensauffälliger Wolf‘ festgelegt wird, um ein rechtssicheres Vorgehen für die Entnahme verhaltensauffälliger Tiere oder verhaltensauffälliger Rudel festzulegen“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Das Bundesamt für Naturschutz hat dazu einen Empfehlungskatalog erarbeitet. Der Staatsekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth, sagte dem RND: „Die Empfehlungen des Bundes zum Umgang mit auffälligen Wölfen sind sachgerecht. Ich hoffe, dass die Länder sie annehmen. Wenn ein Wolf aggressiv auf Menschen reagiert, muss er geschossen werden. Wenn er einzelne Schafe reißt, ist das natürliches Verhalten. Wenn er aber immer wieder einen hinreichenden Herdenschutzzaun überwindet, muss er entnommen werden können.“ An der Ausgaben für Herdenschutz und Entschädigung für Tierhalter könne sich der Bund beteiligen, sagte Flasbarth:

„Prävention und Entschädigung ist Länderaufgabe, die möglichst einheitlich geregelt werden sollte. Der Bundeslandwirtschaftsminister kann flankierend die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz dafür nutzen, Herdenschutz zu finanzieren.“

Flasbarth wandte sich aber gegen Forderungen, die Wolfspopulation generell durch Abschuss zu beschränken. Er sagte dem RND: „Es wird in Deutschland nicht möglich sein, wolfsfreie Zonen zu schaffen. Da dürfen wir keine falschen Hoffnungen wecken. Wenn wir es aber auf Deichen oder Almen nicht schaffen, Schafe und andere Nutztiere mit zumutbarem Aufwand zu schützen, halte ich es für vernünftig, dort die Ansiedlung von Rudeln möglichst zu verhindern.“

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) sagte dem RND: „Der Artenschutz für den Wolf muss gelockert werden. Es muss eingegriffen werden können, wo es zu viele Wölfe gibt und akute Gefahren für Mensch und Nutztiere bestehen. Es reicht nicht, Problemwölfe zu entnehmen. Man muss die Zahl der Wölfe insgesamt regulieren können.“ Die Verbände der Weidetierhalter forderten ebenfalls eine Regulierung durch Abschuss. „Der Bestand der Wölfe nimmt rasant zu und sie erhalten sich aus dem vorhandenen Bestand“, schreiben sie in einem Brief, der dem RND vorliegt.

Die Naturschutzverbände haben eine sachliche Debatte angemahnt. «Keine Frage, wir brauchen einheitliche Regeln, wie mit auffälligen Wölfen umzugehen ist», sagte Leif Miller, Bundesgeschäftsführer des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu). Weidetierhalter dürften von der Politik nicht länger allein gelassen werden. Allerdings hätten bisher nur wenige Wölfe in Deutschland ein auffälliges Verhalten gezeigt. Die Umweltminister tagen bis Freitag in Potsdam.

Die Diskussion über den Umgang mit Wölfen hat in den vergangenen Monaten an Schärfe zugenommen. Viele Nutztierhalter und Jäger wollen die bisher streng geschützten Wildtiere legal abschießen dürfen, vor allem, wenn sie Weidevieh gefährlich werden könnten. Umweltschützer setzen auf Prävention, etwa durch Elektrozäune oder Herdenschutzhunde. Sie halten einen Abschuss verhaltensauffälliger Tiere nur als letztes Mittel in Absprache mit den zuständigen Behörden für gerechtfertigt.

In Deutschland gibt es nach den jüngsten offiziellen Zahlen vom September vergangenen Jahres 47 Wolfsrudel - Tendenz steigend. Die ersten Tiere waren nach dem Jahr 2000 nach Ostdeutschland eingewandert. Nach Angaben der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Wolf wurden 2015 bundesweit rund 100 000 Euro an Ausgleichszahlungen für Schadensfälle durch Wölfe an Nutztierhalter überwiesen. Die Investitionen in vorbeugende Schutzmaßnahmen für Nutztiere beliefen sich auf rund eine Million Euro.

Von Jan Sternberg und Rasmus Buchsteiner / RND