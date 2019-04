Politik Weißes Haus - Demokraten werden Trumps Steuererklärung „niemals“ sehen Die Demokraten wollen Einblick in die Steuererklärungen von US-Präsident Donald Trump bekommen. Der Stabschef im Weißen Haus räumt ihnen dafür aber keine Chancen ein.

LAS VEGAS, NV - April 6, 2019: President Donald J. Trump pictured at The Republican Jewish Coalition Annual Leadership Meeting at The Venetian Resort in Las Vegas, NV on April 6, 2019. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xErikxKabikxPhotography/xMediaPunchx Quelle: imago images / MediaPunch