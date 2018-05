Jerusalem

Dieser 14. Mai ist für viele Israelis ein Tag der Freude, fühlen sie sich doch durch die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, der ein Gesetz des US-Kongresses aus dem Jahre 1995 umsetzte, bestätigt. Für Empörung sorgt der symbolische Schritt hingegen bei weiten Teilen der arabischen Bevölkerung – speziell in Ost-Jerusalem, das die Palästinenser als Hauptstadt ihres zukünftigen Staates beanspruchen. Obwohl Trumps Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels den Osten der Stadt nicht einschließt, empfindet die arabische Bevölkerung dort den Schritt als Demütigung. Diese Stimmung machen sich die radikalen Kräfte der Hamas und Fatah zu eigen und haben im Gazastreifen und im Westjordanland zum Marsch an Israels Grenzanlagen bzw. die Checkpoints aufgerufen. Israel reagiert darauf mit massiven Sicherheitsvorkehrungen. Israel hatte das von Jordanien besetzte Ost-Jerusalem im Sechstage-Krieg erobert und später annektiert.

Eine Million Menschen wollen im Gazastreifen an der Grenze zu Israel protestieren.

Vor Massenprotesten in Gaza – israelische Armee wirft Flugblätter auf Arabisch ab: „Halte Dich fern vom Sicherheitszaun, terroristischen Aufrührern und gewalttätigen Demonstranten!

Israel entsendet Tausende Soldaten an die Grenze zu Gaza

Erekat sieht Botschaftsverlegung als Akt „internationaler Anarchie“

Der palästinensische Chefberater Saeb Erekat hat die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem als eine Entscheidung bezeichnet, „die internationale Anarchie befördert“.

Nahost-Experte: Kein extremes Eskalationspotenzial

Der Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah, Marc Frings, sieht trotz der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem und der angekündigten Massenproteste der Palästinenser kein extremes Eskalationspotenzial. „Ich sehe nicht das Potenzial dafür, dass ein gewalttätiger Flächenbrand entsteht“, so Frings. Der Fokus der Proteste werde auf dem Gazastreifen liegen. „Aber das passiert nicht wegen der Botschaft, sondern weil die Menschen das Gefühl haben, ihr Schicksal selber in die Hand nehmen zu müssen.“

Generalstreik in Gaza

Einen Tag vor dem 70. Jahrestag der sogenannten Nakba, der Vertreibung von Arabern aus dem heutigen Territorium Israels, wird in Gaza jährlich ein Generalstreik ausgerufen.

Frauen gehen während des Generalstreiks in Gaza an geschlossenen Geschäften vorbei. Quelle: dpa

800 Ehrengäste zur Botschaftseröffnung erwartet

Die offizielle Zeremonie zur Botschaftseinweihung startet um 15 Uhr deutscher Zeit (16 Uhr Ortszeit). Erwartet werden 800 Ehrengäste. Yair Lapid, linksliberaler israelischer Politiker und ehemaliger Finanzminister seines Landes, forderte gegenüber bild.de, auch die Bundesrepublik solle mit seiner diplomatischen Mission nach Jerusalem umziehen: „Natürlich soll Deutschland seine Botschaft verlegen!“

Die Lage der US-Botschaft (des bisherigen Generalkonsulats) in Jerusalem Quelle: dpa

Zahlreiche Verletzte bei ersten Konfrontationen an Gaza-Grenze

Schon Stunden vor der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem ist es am Montag an Israels Grenze zum Gazastreifen zu Protesten gekommen. 28 Palästinenser seien bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten verletzt worden, teilte der palästinensische Rettungsdienst Roter Halbmond mit. Mehr als 20 seien durch Schüsse verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Zahlreiche Palästinenser setzten im Grenzbereich Reifen in Brand; dichter schwarzer Rauch stieg in den Himmel. Nach Berichten von Augenzeugen versuchten mehrere Männer, den Grenzzaun zu Israel zu durchschneiden.

Historiker Wolffsohn: Botschaft in Jerusalem erkennt Wirklichkeit an

Der deutsch-israelische Historiker Michael Wolffsohn hat die umstrittene Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem als konsequent bezeichnet. „Es tut mir leid oder eben nicht leid: Ohne das Anerkennen der Wirklichkeit kann man keine Politik machen“, sagte Wolffsohn im Interview des Bayerischen Rundfunks (Radiosender Bayern 2) am Montag.

Herzog: „Trumps Entscheidung lässt Israel Gerechtigkeit widerfahren“

Der sozialdemokratische israelische Oppositionsführer Jitzchak Herzog von der „Zionistischen Union“ sagte gegenüber der „Jerusalem Post“, der Umzug der Botschaft „lässt Israel, Jerusalem und dem jüdischen Volk Gerechtigkeit widerfahren.“ Wir sind Präsident Trump für seine Entscheidung dankbar. Jetzt müssen wir danach streben, dass der Frieden in Jerusalem keine Sehnsucht bleibt.“

Todesopfer an der Grenze zum Gazastreifen

Bei Protesten an der Grenze zwischen dem Gaza-Streifen und Israel sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza bisher neun Menschen erschossen worden. Hunderte seien verletzt worden.

Palästinenser schleudern an der Grenze Gazas Steine gegen israelische Soldaten. Quelle: AP

Von RND/dpa/AP/dk