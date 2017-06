Brüssel. Die Ankündigung des amerikanischen Präsidenten, das Klimaschutz-Abkommen von Paris aufzukündigen, gehört zu der Wende, die Washington gerade vollzieht. Dabei ist die Parole „Make America great again“ nichts anderes als ein Konzept des Protektionismus in allen Bereichen. Und wo sich die USA stärker auf sich selbst konzentrieren, springen andere Partner in die entstehende Lücke. Peking und Brüssel arbeiten zusammen, so unvorstellbar das angesichts der politischen und ökonomischen Unterschiede auch sein mag. Daran änderte auch die geplatzte Unterzeichnung des Schlussdokumentes samt der ehrgeizigen Umweltversprechen nichts. Beide reden zwar von Freundschaft, meinen aber einen Wettbewerb – eine Verzerrung, denn es gibt keine gleichen Voraussetzungen. So lange im Reich der Mitte staatliche Mittel für den Ausbau von Schlüsselindustrien eingesetzt werden, so lange westliches Knowhow und Kapital nicht geschützt sind, kann es zwar Konkurrenz, nicht aber Chancengleichheit auf dem Markt geben.

Von Detlef Drewes/RND