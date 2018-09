Düsseldorf

Sie gehörte zu den ersten Mädchen, die im November 2013 nach Syrien ausreisten, um den Islamischen Staat zu unterstützen: 15 Jahre alt war Sarah O. zu dem Zeitpunkt. Nun kehrte sie zurück.

Wie der Generalbundesanwalt mitteilte, wurde die junge Frau bei ihrer Einreise in Düsseldorf festgenommen. Zuvor hatte der „Spiegel“ zufolge darüber berichtet.

Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen die nun 20-Jährige wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Demnach hatte die Deutsch-Algerierin in Syrien Anfang 2014 einen aus Deutschland stammenden IS-Kämpfer geheiratet. Außerdem habe sie sich an der Waffe ausbilden lassen und Wach- und Polizeidienste übernommen.

Sarah O. stellte sich in der Türkei den Sicherheitskräften

Anfang 2018 floh Sarah O. demnach in die Türkei und stellte sich dort den Sicherheitskräften. Sie sollte am Freitag dem Haftrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden.

Laut „Spiegel“ handelt es sich bei dem Ehemann von Sarah O. um Ismael S., einen Islamisten aus Köln. Gemeinsam mit ihm habe sie sich der Miliz „Islamischer Staat“ angeschlossen, heißt es. Nun folgte, nachdem sie sich gestellt hatte, die Abschiebung nach Deutschland.

Mehr als 930 Islamisten reisten nach Syrien und in den Irak

Die „FAZ“ hatte den Fall des Mädchens aus Koblenz als erstes deutsches Medium öffentlich gemacht.

Mehr als 930 Islamisten aus Deutschland reisten nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes in den vergangenen Jahren nach Syrien und in den Irak. Darunter befanden sich auch zahlreiche Frauen und Mädchen.

Von RND/ngo/dpa