Kabul. Eine Deutsche ist am Samstagabend in der afghanischen Hauptstadt Kabul getötet worden. Ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums sagte, dass die Frau vor ihrer Unterkunft im siebten Polizeidistrikt der Stadt angegriffen worden sei. Medienberichte zufolge sollen bewaffnete Angreifer das Haus gestürmt haben. sollen Ein Wachmann sei getötet, eine weitere Ausländerin, eine Finnin, sei verschwunden. Sie könnte entführt worden sein, berichtet das afghanischen Onlinemedium TOLONews.

Laut TOLONews sollen beide Frauen für die schwedische Entwicklungsorganisation „Operation Mercy“ gearbeitet haben. Die schwedische Zentrale der Organisation war für eine Bestätigung nicht zu erreichen.

Wegen der schlechten Sicherheitslage hatten ausländische Organisationen ihre Maßnahmen zuletzt weiter verstärkt. So hatte die staatliche deutsche Entwicklungshilfsorganisation GIZ im Mai erklärt, ihre Büros im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul aufzugeben. Sie zog in ein schwer gesichertes Lager am Stadtrand.

Von RND/aks/dpa