Deutschland verlängert Kontrollen an der Grenze zu Österreich

Politik EU äußert Kritik - Deutschland verlängert Kontrollen an der Grenze zu Österreich Deutschland kontrolliert seit Herbst 2015 seine Grenzen – und will diese Praxis auch noch weiter fortführen. Aus der EU kommt Kritik: EU-Innenminister Avramopoulos sagte, er könne sich ein Europa mit geschlossenen Binnengrenzen nicht vorstellen.

Polizisten kontrollieren an der Kontrollstelle Kiefersfelden an der Autobahn 93 (A93) in Bayern Fahrzeuge, die aus Österreich nach Deutschland kommen. Quelle: Sven Hoppe/dpa