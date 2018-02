Die Freiheit nach 367 Tagen

Berlin. Mauer, Ödnis, Stacheldraht – und dazwischen ein eng umschlungenes Paar. Der Rechtsanwalt Veysel Ok schickte am Freitagnachmittag ein Foto in die Welt, das lange haften bleibt. Dilek Mayatürk Yücel heißt vor dem Tor des Gefängnisses Silivri ihren Ehemann Deniz Yücel in Freiheit willkommen, nach einem langen Jahr der Haft. Ein Jahr, das den 44-jährigen Yücel sichtlich gezeichnet hat.

Deniz Yücel ist frei. Der Korrespondent der Tageszeitung „Die Welt“ begab sich noch am Freitagnachmittag auf den Weg zum Istanbuler Flughafen. Er selbst wäre gern noch ein paar Tage in der Türkei geblieben. Doch die Causa Yücel bleibt auch nach der Freilassung eine heikle. Lieber nichts riskieren, da waren sich offenbar deutsche und türkische Diplomaten einig. Lieber sollte Yücel rasch außer Landes gebracht werden, ehe die Sache hohe Wogen schlägt in der Türkei und es sich jemand doch noch anders überlegt.

Markige Sprüche statt kluger Lösungen

Mehr ein halbes Jahr lang suchten Regierungsvertreter in Ankara und in Berlin nach einem gesichtswahrenden Weg für die Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten. Seine Haft hatte sich da längst zur schweren Bürde im ohnehin arg strapazierten Verhältnis entwickelt. Vor allem die markige Rhetorik von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erwies sich als großes Hindernis auf dem Weg zu einer Lösung. Erdogan hatte Yücel in aller Öffentlichkeit einen „PKK-Vertreter“ und „deutschen Agenten“ genannt. Solange er, Erdogan, im Amt sei, werde Yücel nicht nach Deutschland heimkehren. Der allmächtige Präsident hatte sein Urteil getroffen. Wie sollte ein Gericht zu einem anderen kommen? In einem Staat, der seinen Justizapparat zurzeit erklärtermaßen einer „Säuberung“ unterzieht?

Die türkische Seite deutete gegenüber der deutschen an, dass für sie ein Tausch infrage käme. Doch Vertreter des Auswärtigen Amtes, der prominente Unterhändler Gerhard Schröder und allen voran Minister Sigmar Gabriel gaben Präsident Erdogan und seinen Ministern stets zu verstehen, dass sich die Bundesregierung auf keinen Handel mit Gefangenen einlassen werde. Moralische Gründe sprächen dagegen, und erst recht rechtliche. Kein türkischer General, der in Deutschland Asyl gefunden hat, würde als Gegenleistung für die Überstellung Yücels an die Türkei ausgeliefert. Und auch kein Anhänger des Predigers Fethullah Gülen, den Ankara hinter dem vereitelten Staatsstreich vom Sommer 2016 vermutet.

Auf dem Weg zum Flughafen: Deniz und Dilek Yücel in Istanbul Quelle: AP

Allmählich verstand die türkische Regierung, dass Yücel nicht zum Faustpfand taugt. Als Druckmittel für weitere wirtschaftliche Zugeständnisse vonseiten Deutschlands und der EU oder etwa für Rüstungsgeschäfte eignete sich der Journalist hinter Gittern auch nicht. Und selbst innenpolitisch brachte das Schicksal des Journalisten mit deutschem und türkischem Pass der von Premier Binali Yildirim geführten Regierung kaum Punkte ein: Yücel ist nur einer von mehr als 150 inhaftierten Journalisten. Er ist nur einer von Zehntausenden Kritikern der Regierung Erdogan, die im Laufe der zurückliegenden eineinhalb Jahre ihrer Freiheit beraubt worden sind. Sein Fall fand in der Türkei bei Weitem nicht jene Aufmerksamkeit, die ihm in Deutschland zuteilwurde.

In dieser Woche wurde nun endlich die vermeintlich gesichtswahrende Lösung gefunden. Deniz Yücel ist frei – seine Unschuld ist allerdings nicht bewiesen. Mit diesem für einen Rechtsstaat nicht unbedingt plausiblen Kompromiss kann die türkische Seite offenbar leben. Dabei hatte Yücel selbst im Verlauf seiner Haft ein ordentliches Verfahren gefordert, das seine Unschuld eindeutig belegen sollte.

"Keine Freiheit ohne Pressefreiheit": Freunde und Kollegen des “Welt"-Korrespondenten geben in Berlin ihrer Freude über die Freilassung in einem Autokorso Ausdruck. Quelle: dpa

Offiziell soll es ein solches Gerichtsverfahren gegen Yücel auch geben. Nach einem Jahr der Untersuchungshaft hat die Istanbuler Staatsanwaltschaft am Dienstag Anklage gegen ihn erhoben. Das 32. Strafgericht in Istanbul hat sie angenommen. Darin werden Yücel „Propaganda für eine Terrororganisation“ und „Aufstachelung des Volkes zu Hass und Feindseligkeit“ vorgeworfen.

Er habe „einige Artikel in deutscher Sprache verfasst, die eine Straftat darstellen“. Zudem werden Telefonate und beschlagnahmte Bücher als Beweismittel für Yücels Verbindungen zu Terrororganisationen angeführt. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft fordert 18 Jahre Haft für den „Welt“-Korrespondenten.

Das Anklageschreiben wirkt durchaus verwirrend: Deniz Yücel ist ein gefährlicher Mann. Aber einer, den man dennoch ohne Auflagen gehen lassen kann. Eben jenes Strafgericht, das die Anklageschrift angenommen hat, hat auch Yücels Haftentlassung verfügt.

Hat er für Yücels Freilassung gesorgt? In Goslar spricht Außenminister Gabriel mit seinem Amtskollegen Cavusoglu am 6. Januar über neue Wege im deutsch-türkischen Verhältnis. Quelle: imago

In den Redaktionsräumen der „Welt“ mühte sich Außenminister Sigmar Gabriel bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag, diesem sonderbaren Widerspruch keine weitere Bedeutung beizumessen.

Gabriel tat der türkischen Regierung den Gefallen und hob ein ums andere Mal hervor, dass es keinerlei politische Einflussnahme auf das Verfahren gegen Yücel gegeben habe. Auch habe es keine Gegengeschäfte zwischen Deutschland und der Türkei gegeben: „Ich kann Ihnen versichern, es gibt keine Verabredungen, Gegenleistungen oder, wie manche das nennen, Deals in dem Zusammenhang.“ Die türkische Regierung, so Gabriel, habe Wert auf die Feststellung der Unabhängigkeit ihrer Justiz gelegt. „Aber sie haben uns zugesagt, das Verfahren zu beschleunigen.“

Wenn Gerichte überlastet sind...

Diese Zusagen hatte Ministerpräsident Binali Yildirim auch öffentlich gegeben. Erst am Donnerstag, bei seinem Besuch im Kanzleramt, hatte Yildirim einen positiven Ausgang im Fall Yücel in Aussicht gestellt. In der gemeinsamen Pressekonferenz mit Angela Merkel lieferte Yildirim schon mal eine Erklärung für die lange Untersuchungshaft Yücels mit, ohne die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu wiederholen: Die Aufarbeitung des Putschversuches belaste die Gerichte schwer. Da könne es schon mal länger dauern.

Hat sie für Yücels Freilassung gesorgt? In Berlin empfängt Kanzlerin Merkel am 15. Februar den türkischen Ministerpäsidenten Yildirim und gibt sich äußerst bedeckt. Quelle: imago

Dem Vernehmen nach war die Freilassung Yücels für den Donnerstag geplant, zum Zeitpunkt des Deutschland-Besuchs von Yildirim. Doch Yücel selbst war wohl nicht begeistert von der Idee. Sie habe ihn in seiner Sorge bestärkt, zum Gegenstand eines deutsch-türkischen Tauschgeschäfts zu werden.

In Deutschland wurde die Nachricht von seiner Freilassung mit großer Erleichterung aufgenommen. Am Abend gab es in Berlin sogar einen „Jubelkorso“, initiiert vom Unterstützerkreis #FreeDeniz. #DenizFree wäre jetzt die passende Losung. Einige Türken sehen sich jedoch bestärkt in ihrer Angst vor dem Verlust aller Rechtsstaatlichkeit in ihrem Land.

153 Journalisten bleiben weiter in Haft

„Wir sind sehr froh über diese Gerichtsentscheidung und danken Deniz’ Anwalt Veysel Ok“, sagt Evin Baris Altintas, Vorsitzende der Organisation MLSA, die sich für die Freilassung inhaftierter Journalisten und Menschenrechtler in der Türkei einsetzt. Die zeitliche Nähe zwischen dem Besuch des türkischen Ministerpräsidenten bei der Kanzlerin und der Entlassung Yücels ist in den Augen der Journalistin ein Beleg für die Willkür der Verfahren gegen Journalisten. „Wir machen uns große Sorgen um die anderen 153 Journalisten in Haft. Sie haben keine Kanzlerin und keinen Außenminister, die sich für ihre Freiheit einsetzen könnten“, sagt Altintas.

Am Tag der Entlassung Yücels hat das 26. Strafgericht von Istanbul sechs Journalisten zu lebenslanger Isolationshaft verurteilt: Sie hätten zu Umsturz und Gewalt aufgerufen.

Von Marina Kormbaki/RND