Berlin

Es gab eine Zeit, da kam bei den Grünen kaum ein Parteipapier und kaum eine Parteitagsrede ohne ein selbstbewusst ausgerufenes „Wir Grüne“ aus. Diese Zeiten sind vorbei. Mit Annalena Baerbock und Robert Habeck an der Spitze wollen sich die Grünen nicht mehr abgrenzen. Lieber wollen sie einladen, offen sein, eine Partei für so ziemlich alle.

So liest sich denn auch der am Freitag von der Grünen-Spitze veröffentlichte Zwischenbericht zum neuen Grundsatzprogramm der Grünen wie ein freundliches Einladungsschreiben. „Unsere Politik richtet sich an alle Bürger*innen“, heißt es darin. Man verstehe sich als Bündnispartei, die „permanent an einer gelebten Gemeinsamkeit arbeitet“. An keiner Stelle taucht ein „Wir Grüne“ auf. Immer nur: „Wir“.

Immer nur „Wir“

Die einstige Dagegen-Partei legt es nun darauf an, jedermanns Liebling zu werden, und in Ansätzen scheint ihr dies auch zu gelingen. In den Umfragen liegen die Grünen im Bund konstant bei 19 Prozent und wären damit hinter der Union zweitstärkste Kraft. Parteichef Habeck hat in dieser Woche im „ZDF-Politbarometer“ erstmals Platz eins der Liste der zehn wichtigsten Politiker erklommen.

Landtagswahlen stehen erst im Herbst an, Parteiposten sind derzeit auch nicht zu besetzen, und als kleinste Oppositionspartei im Bundestag hat man eigentlich auch kein Abo auf öffentliche Aufmerksamkeit. Doch das nicht mehr ganz so neue Führungsduo Baerbock/ Habeck erweist sich als Profi in Sachen Selbstvermarktung. Redegewandt und telegen, sind beide Dauergäste in den TV-Talkformaten.

Ein grünes Selbstgespräch

Um sich ja nicht dem Vorwurf auszusetzen, sie würden mit Egoshows von der Partei ablenken, haben sie noch im vergangenen Jahr den Prozess zur Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms gestartet – ein großes, grünes Selbstgespräch, dem die Republik lauschen kann. Am Freitagabend wollten sich Baerbock und Habeck in Berlin mit der Parteibasis über den nun vorliegenden „ Zwischenbericht“ austauschen, medienwirksam in einer großen Berliner Konzerthalle.

Bloß kein Besserwisserton, bloß keine Schwarzmalerei: Betont offen und optimistisch geben sich die Grünen im Zwischenbericht zum Grundsatzprogramm bei zentralen Themen. So stellt technologischer Fortschritt keine Bedrohung dar, sondern eine Chance zur Bewältigung der Klimakrise – solange der Mensch das Sagen behält.

Ungerechtigkeiten sollen nicht etwa mit einem neuen Wirtschaftssystem behoben werden, sondern mit den Mitteln der sozialen Marktwirtschaft. Und auch die Polizei wird nicht beargwöhnt, sondern gilt als „Verteidigerin von Rechtsstaat und Demokratie“.

Soziale Marktwirtschaft ? Die Grüne Jugend will Alternativen

Eine „Bündnispartei“ wollen die Grünen sein – dieser Gedanke zieht sich als roter Faden durch den 65 Seiten langen Zwischenbericht. Dass sie bei der Wahl ihrer Partner flexibel sind, zeigen bereits die vielfältigen Konstellationen der neun Regierungsbündnisse auf Landesebene, an denen die Grünen beteiligt sind. Spätestens 2021 wollen sie aber auch wieder im Bund mitregieren – dieser Anspruch dringt aus fast jeder Zeile ihres vorläufigen Grundsatzprogramms.

Die Parteijugend blickt mit Skepsis auf die neue grüne Aufgeschlossenheit. Zwar gebe es viel Potenzial für breite gesellschaftliche Bündnisse mit der jungen Generation – „das zeigen die Proteste gegen das EU-Urheberrecht und für mehr Klimaschutz“, sagt Ricarda Lang, Vorsitzende der Grünen Jungend, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Sie sagt aber auch: „Unsere Bündnisfähigkeit darf kein Selbstzweck sein. Sie muss sich an politischen Zielen orientieren.“

Grundsatzprogramm soll 2020 stehen

Zudem ist ihr die Selbstverständlichkeit nicht ganz geheuer, mit der Baerbock und Habeck an der sozialen Marktwirtschaft festhalten. „Wir müssen uns die Offenheit bewahren, über die soziale Marktwirtschaft hinauszudenken“, fordert Lang. „Es reicht nicht, das alte, in der kapitalistischen Marktwirtschaft nicht einlösbare Versprechen vom Wohlstand für alle zu wiederholen – denn dieses Versprechen basierte immer auch auf der Zerstörung von Lebensgrundlagen und der Ausbeutung von Menschen.“

Aber noch ist ja nichts in Stein gemeißelt. Das neue Grundsatzprogramm soll erst im nächsten Jahr fertig sein - zum 40. Geburtstag der Grünen.

Sehen Sie Robert Habeck im Video: Best of „Berliner Salon“

Von Marina Kormbaki/RND