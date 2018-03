Diese Schwedin bremst Trump aus

Brüssel. Nicht einmal zwei Stunden liegt ihre Ankunft aus Washington D.C. zurück. Zum Frischmachen bleibt nicht viel Zeit, denn schon um 9 Uhr tritt Cecilia Malmström an diesem Donnerstagmorgen in Raum 1A002 des Brüsseler Paul-Henri Spaak-Gebäudes vor die Handelsexperten des EU-Parlaments. Manch einer rechnet mit einer müden, abgekämpften Handelskommissarin. Schließlich hat Malmström die vergangenen zwei Tage in der US-Hauptstadt versucht, die „America First“-Verfechter um Präsident Donald Trump vom Wert des freien Welthandels zu überzeugen. Doch die 49-jährige Schwedin zeigt keine Spur der Ermattung. Im Gegenteil: Es tritt eine ausgesprochen muntere, erstaunlich zuversichtliche EU-Kommissarin vor die Parlamentarier.

„Ich glaube, dass unsere gewichtigen Argumente und unsere Einheit als Europäer sehr hilfreich waren“, berichtet Malmström den rund 150 versammelten Abgeordneten, Assistenten und Botschaftsvertretern. „Wir gehen davon aus, dass wir von den Zöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen werden, aber sicher sind wir da nicht. Am Ende entscheidet das der US-Präsident.“

Entwarnung rechtzeitig zum Gipfel

Gut sechs Stunden später ist klar: Malmströms Gespür trog sie nicht. Die EU ist fürs Erste ausgenommen von den US-Strafzöllen auf Einfuhren von Stahl und Aluminium.

Die Nachricht erreicht Brüssel, als die 28 Staats- und Regierungschefs der EU in der belgischen Hauptstadt zu ihrem zweitägigen Gipfeltreffen zusammenkommen. Plötzlich schwebt ein verloren geglaubter Geist des Zusammenhalts, gar des Zusammengehörens über diesem Treffen.

Anonym, bürokratisch, bürgerfern – es sind diese Adjektive, die nach Meinung vieler Bürger die Europäische Kommission am besten beschreiben. Allein das Wort „Brüssel“ beschwört bei manch einem das Bild eines regulierungswütigen, freiheitsraubenden Kraken herauf. Die Staats- und Regierungschefs der 28, bald 27 EU-Mitgliedsländer widersprechen diesem Zerrbild nur äußert selten. Es kommt ihnen ja zupass, um die Verantwortung für unliebsame und unbeliebte Entscheidungen von sich auf „Brüssel“ abzuwälzen.

Eine Frau wider das Klischee

Die Arbeit der schwedischen Liberalen Malmström ist geeignet, das Klischee vom bösen Brüssel ein bisschen näher an die gar nicht so trübe Wirklichkeit heranzurücken.

Anonym, bürokratisch, bürgerfern? Nichts davon trifft auf das Auftreten der EU gegenüber Washington zu. Die auf Offenheit und Transparenz bedachte Malmström ist das Gesicht einer Behörde, die sich mit Washington im Interesse von 320 000 Arbeitnehmern in der europäischen Stahlindustrie angelegt hat – effizient und vielleicht sogar erfolgreich.

US-Präsident Trump ist ein erklärter Freund des Konflikts. Nun hat er mit der Handelspolitik ausgerechnet jenes Politikfeld für Streit mit der EU gewählt, auf dem diese quasi zu Hause ist. Auf der Suche nach einer gemeinsamen europäischen Politik stößt man immer wieder auf Leerstellen: keine gemeinsame Finanzpolitik, keine gemeinsame Sicherheitspolitik, keine gemeinsame Migrationspolitik. In Sachen Handel aber sind die Europäer ein Block. Kein anderer Politikbereich ist derart vergemeinschaftet – mit eindrucksvollen Folgen: Die EU hat den höchsten Anteil an den weltweiten Ausfuhren von Industrieerzeugnissen, sie ist für mehr als 100 Länder der größte Einfuhrmarkt. Und sie ist der weltweit größte Binnenmarkt.

In all dem liegt der gar nicht mal so diskrete Stolz der Beamten begründet, die in der Brüsseler Generaldirektion Handel unter Malmström arbeiten. „Wir sind die größte Handelsmacht der Welt“, sagt einer. Die Handelsmacht der EU dürften nun auch die Amerikaner erfahren haben.

Keine Chance für den Spaltpilz

Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro hatte kurz nach dem Amtsantritt des Präsidenten im Januar 2017 den Plan gestreut, bilaterale Abkommen mit einzelnen EU-Staaten schließen zu wollen. Bei ihrem Antrittsbesuch in Washington erklärte Kanzlerin Angela Merkel dem frisch gewählten Trump, dass die EU nur gemeinsam Abkommen schließt, unter Verhandlungsführung der von den einzelnen Regierungen dazu ermächtigten EU-Kommission. Doch offenbar hat Trump das nicht verstanden oder verstehen wollen. Bis zuletzt gab es, so ist in Brüssel und Berlin zu hören, Versuche der Amerikaner, die Europäer aus­einanderzudividieren. Im Streit um Strafzölle auf Stahl und Aluminium habe Washington einigen osteuropäischen Mitgliedsstaaten Angebote für Einzelabkommen unterbreitet. Vergebens.

Zusammenhalt schafft Stärke – diese Überzeugung ist in Europas Hauptstädten immerhin im Blick auf Handelsfragen weitverbreitet. Entsprechend groß war das Selbstvertrauen, mit dem Malmström und ihre Beamten in den vergangenen Wochen gegenüber den Amerikanern auftraten. Auf gar keinen Fall sollte die EU als Bittsteller erscheinen – das war Konsens.

Die EU-Kommission hat in Gesprächen mit Trumps Handelsminister Wilbur Ross Quelle: AP

Ein schwieriger Verhandlungspartner für Brüssel: Der US- Handelsbeauftragte Robert Light­hizer. Quelle: dpa

„Wir haben klargestellt, dass die EU eine Einheit ist und auch als Einheit behandelt werden muss. Ausnahmen kommen nicht infrage“, sagte Malmström am Donnerstag über ihre Gespräche mit Trumps Handelsminister Wilbur Ross und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. „Wir verhandeln nicht unter Druck und Drohungen.“ Und: „Mit aller Kraft haben wir darauf verwiesen, dass nicht wir Europäer das Problem sind, sondern die Überkapazitäten in der Stahlproduktion, allen voran in China.“

„Kommissarin Malmström hat uns glaubhaft versichert, dass es keine schmutzigen Deals mit Washington gibt“, sagt der Handelsausschussvorsitzende des EU-Parlaments, der SPD-Politiker Bernd Lange. „Im Mittelpunkt steht das gemeinsame, europäische Interesse.“

grafik online Quelle: Dpa

Die EU-Kommission hatte ihre Einigkeit frühzeitig unterstrichen. Unmittelbar nachdem US-Präsident Trump Anfang März „aus Gründen der nationalen Sicherheit“ Strafzölle in Aussicht gestellt hatte, präsentierte Malmström drei von der EU anvisierte Gegenmaßnahmen.

Erstens: eine Klage vor der Welthandelsorganisation. Zweitens: die Einführung von Schutzzöllen auf beispielsweise brasilianischen oder indischen Stahl, der eigentlich für den US-Markt bestimmt ist, aber nun nach Europa drängt. Drittens: Ausgleichszölle auf US-Waren, die – und das ist gewiss kein Zufall – aus US-Staaten kommen, die von Republikanern regiert werden. Orangensaft aus Florida, Harleys aus Wisconsin, Whiskey aus Kentucky.

„Sinn der Liste ist, dass sie nie zur Anwendung kommt“, heißt es aus Kommissionskreisen.

Und was passiert wenn ...?

Und wenn doch? Was, wenn Trump die EU am 1. Mai dann doch auf seine Liste der strafzollbewehrten Handelspartner nimmt? Am Donnerstag wiederholte er seine Klage, die EU sei „unfair“. „Sie können mit uns handeln, aber wir nicht mit ihnen“, so Trump. Der US-Präsident setzt der EU ein Ultimatum. Der Verhandlungserfolg Malmströms ist einer auf Zeit.

Sie weiß das. Und sie weiß damit umzugehen. Schon lange.

April 2016, die Verhandlungen zum EU-Handelsabkommen TTIP kommen nicht voran, die Obama-Administration stellt sich quer bei der Öffnung der öffentlichen Auftragsvergabe in den USA. Malmström, Mutter von Zwillingen im Teenager-Alter, nimmt in der Sofaecke ihres lichten Büros Platz und reicht Schoko-Eier. Das Gespräch kreist um TTIP, aber eigentlich geht es ums Scheitern.

Hat sie Angst davor? Nein, sagt Malmström , wirbt gar für eine „Kultur des Scheiterns“: „Scheitern ist nicht schlimm. Wer scheitert, versucht es noch mal.“

Vielleicht ist furchtlose Zuversicht ja der beste Ratgeber für Verhandlungen mit Leuten, die auf Druck und Drohungen setzen.

Von Marina Kormbaki/RN