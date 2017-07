Berlin. Wenn Horst Seehofers berühmter Eisenbahnkeller ein Symbol für sein Verhältnis zur Kanzlerin sein kann, dann steht es im Moment wieder gut um die beiden Spitzenpolitiker, sehr gut sogar. Die kleine Playmobilfigur, die Seehofer da als Kanzlerin drapiert hat, ist von der Fensterbank wieder in eine zentrale Position gerückt, auf den nachgebauten Bahnhofsvorplatz. Ganz nach vorne also.

Es ist eine kleine Anekdote aus Bayern, die man sich dieser Tage in Berlin gerne erzählt. Und tatsächlich scheinen Merkel und Seehofer sich im Wahljahr gerade rechtzeitig zusammenreißen zu können, um ohne lästige Streitereien gegen die SPD ins Rennen zu ziehen. Keine drei Monate vor der Bundestagswahl haben die Unionsparteien offenbar ihren Gegner gefunden.

Passend dazu stehen Merkel und Seehofer an diesem Montag im Adenauerhaus zusammen und halten gemeinsam und strahlend das 75-seitige Wahlprogramm in die Kameras. Es ist ein Programm, das etwas mehr Steuerentlastung als die SPD anbietet und etwas weniger als die FDP, das als Ziele vorgibt, die Arbeitslosigkeit bis 2025 zu halbieren und den Solidaritätszuschlag schrittweise abzubauen.

Es ist ein Programm der Mitte, mit dem sich die Union als solide Regierungspartei für weitere vier Jahre an der Spitze empfehlen will.

Es ist aber eben auch ein Programm, das einen Schlussstrich unter eine Legislaturperiode setzen soll, in der die beiden führenden Unionspolitiker sich während der Flüchtlingskrise existenziell zerstritten haben. Unvergessen der Auftritt Merkels beim CSU-Parteitag in München 2015, als Seehofer die Kanzlerin öffentlich abkanzelte. Merkel und Seehofer schienen teilweise inhaltlich so weit voneinander entfernt, dass in Berlin sogar über eine Teilung der Schwesterparteien CDU und CSU spekuliert wurde. Davon ist an diesem Tag in Berlin nichts mehr zu spüren. Jetzt spricht der oberste Bayer von „blindem Vertrauen“, das die Programmmacher aus Bayern und Berlin verbinde. Seehofer versteht es, auf Wahlkampfmodus umzustellen, wann immer es notwendig ist.

Merkel rüstet für alle Koalitionen

Mögliche Streitpunkte wurden umgangen, die von Seehofer geforderte Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen findet sich nicht im Programm, „98,5 Prozent bei der Flüchtlingspolitik sind ohnehin Übereinstimmung“, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Montag.

Es passt zu der Gesamtstrategie der Union in diesem Wahlkampf: Sie werde nichts ins Unionsprogramm schreiben lassen, das „als Kampfansage an die SPD“ gedeutet werden könne, hat Angela Merkel ihrem wichtigsten Vertrauten, Kanzleramtschef Peter Altmaier, mit auf den Weg gegeben. Überhaupt scheint Merkel auch in diesem Wahlkampf für alle möglichen Koalitionen gerüstet sein zu wollen.

Selbst in einer komplizierten Frage wie der Erhöhung des Verteidigungshaushaltes scheint dies gelungen. Hier haben Grüne, FDP, Linke und SPD erklärt, sie würden Aufrüstungspläne nicht mittragen. Dennoch steht das Ziel einer Erhöhung des Verteidigungsetats im Unionsprogramm. In letzter Sekunde schaffte Angela Merkel den Kompromiss, indem sie festhalten ließ, dass Entwicklungszusammenarbeit und Verteidigung im Verhältnis 1:1 aufgestockt werden müssten. Auf diesen Gedanken hatte sie vor Wochen schon SPD-Vizekanzler Sigmar Gabriel gebracht.

Den geschmeidigen Wahlkampfkurs trägt auch Horst Seehofer mit. Noch vor Monaten behauptete Seehofer, eine Koalition der Union mit den Grünen werde es „nur über meine Leiche“ geben. Mittlerweile wirbt der CSU-Chef in seinen Reihen offen für grüne Themen. Merkel weiß zwar aus eigener Erfahrung leidvoll, wie trügerisch diese Harmonie sein kann. Sie ist aber entschlossen, keinerlei Anlass für neues Misstrauen zu geben.

Dass dies auf Kosten einer scharfen Abgrenzung von der SPD im Wahlkampf geht, ist nicht nur ein Kompromiss – es ist die bewusst gewählte Strategie im Konrad-Adenauer-Haus. Das passende Motto hat die Werbeagentur Jung von Matt vorgegeben: „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.“ Es klingt nach sommerlich guter Laune, eine politische Forderung ist es nicht.

Das Programm soll zusammenführen, nicht spalten. Ganz bewusst knüpfen Merkels Programmschreiber an die alte These von Johannes Rau an – auch dies ein kleines Bekenntnis zur Großen Koalition. So sei die Befindlichkeit im Land, denn Merkel hat keine Klassenkampfstimmung im Volk ausgemacht. Wer das glaube, der verliere die Wahl, hat Merkel bei einer der letzten Beratungen mit Horst Seehofer gesagt. Die „freiheitliche Leitkultur“ der Ära Merkel soll alle mitnehmen und niemanden ausschließen.

Sozialdemokraten haben dagegen mit Gerechtigkeit auf das völlig falsche Pferd gesetzt, sagt CDU-Generalsekretär Peter Tauber. Die SPD soll in die linke Ecke gedrängt und die Liberalen eher lächerlich gemacht werden. „Eine Wende rückwärts zu den Fehlern der Vergangenheit wird es mit uns nicht geben“, ist auch deshalb eine Programmformel in der Parteizentrale der CDU.

Es komme auf die Emotionalität des Produkts Merkel an, argumentieren die Strategen, weniger auf die Präzision der Inhalte. Um erfolgreich zu sein, brauche die Union eine gute Bilanz, ein überzeugendes Programm, eine starke Kanzlerin und eine kämpferische Union. Altmaier ist stolz auf das, was er mit dem Programm im Auftrag vorgelegt hat. Vor allem aber: Horst Seehofer zieht mit.

Nur bei einem sorgte das Unionsprogramm für wenig Begeisterung – beim traditionellen Koalitionspartner, der FDP. CDU und CSU bewegten sich an vielen Stellen zwar in die richtige Richtung, sagte deren Parteichef Christian Lindner, „ihrem Programm fehlen aber Esprit und Mut“.

Und dann zählt nur noch Bayern

Es ist eine Kritik, mit der man in der Union leben kann, zumal nach einer Woche, die für die Konservativen mit dem Streit um die Ehe für alle besonders schwierig war. Aber selbst in der Debatte war Seehofer von Merkel frühzeitig über die sich abzeichnende Aufweichung ihrer Nein-Position eingebunden.

Jetzt denkt Seehofer nicht daran, es noch vor der Wahl zum großen Krach kommen zu lassen. Entgegen der Aufforderung von Parteifreund Johannes Singhammer (Bundestagsvizepräsident) will die bayerische Staatsregierung nicht vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen das neue Gesetz klagen. Man möchte keinen Anlass für einen ideologischen Wahlkampf geben. Nichts fürchten Seehofer und Merkel mehr als ein sich abzeichnendes Bündnis im Wahlkampf, das die Union gegen alle anderen Parteien ausklammert.

Wie immer stellt sich bei den demonstrativ zur Schau gestellten Freundschaftsbekundungen zwischen CSU und CDU, zwischen Seehofer und Merkel, die Frage nach dem Haltbarkeitsdatum. Klar ist, dass bis zur Bundestagswahl Harmonie inszeniert wird.

Für die CSU ist diese Wahl aber nur die Zwischenstation. Die eigentliche Bewährungsprobe für den Ministerpräsidenten im Kampf um die Alleinherrschaft der CSU im Freistaat und im Kampf gegen seinen Widersacher Markus Söder findet im September 2018 statt.

Die absolute Mehrheit für die CSU in Bayern, so hat Seehofer nach dem vorläufigen Ende des Streits um die Flüchtlingspolitik gelernt, geht nur mit einer geschlossenen Union bei der Bundestagswahl. Auch seine Bayern halten Merkel für die denkbar beste Regierungschefin im Bund. Nach dem 25. September aber zählt für ein Jahr nur noch das CSU-Eigeninteresse.

Für die CDU-Vorsitzende und Kanzlerin heißt das: Bei Fragen wie Leitkultur, Islamgesetz, Flüchtlingsobergrenze, Festhalten an der Ehe als ausschließliche Gemeinschaft von Mann und Frau sind dann wieder ideologische Raufereien zu erwarten. Gleiches gilt im Übrigen für jetzt noch offene Themen wie den von München geforderten Ausbau der Mütterrente oder verschärfte Einwanderungshürden.

Seehofers Programmbekenntnis vom Montag zielt nicht zuletzt auch auf Bayern: „Entscheidend ist, dass wir die nächste Wahl gewinnen.“ Einfluss nehmen auf den Kurs der Unionsgemeinschaft kann die CSU nur, wenn sie in München allein regiert und daraus ihren bundespolitischen Anspruch ableitet.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat nun einen besonderen Auftrag erteilt. Ab sofort werde das Plakat von Angela Merkel in Bayern flächendeckend aufgehängt. Er habe die Plakate freigegeben, sagte er gestern. Echte Harmonie also, wenigstens bis zum Wahltag.

Von Gordon Repinski und Dieter Wonka