Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) ist aktuell wohl das beste Beispiel für die Inkonsequenz in der Bundesregierung. Am Montag bei der Vorstellung des aktuellen Berichts des Weltklimarats betonte sie mit ernster Miene: „Wir dürfen beim Klimaschutz keine Zeit mehr verlieren.“ Tags drauf reiste sie nach Brüssel, um über die neuen CO2-Grenzwerte für Pkw zu verhandeln. Sie machte sich für eine moderate Verschärfung der Vorgaben bis 2030 stark. Unter Wissenschaftlern besteht kein Zweifel, dass dies keinesfalls nicht reicht würde, um einen angemessenen Beitrag des Pkw-Verkehrs am Klimaschutz zu leisten: Es würde wertvolle Zeit verschenkt.

Schulze steht beispielhaft für die Regierung. Vollmundige Bekenntnisse zu großen ökologischen Zielen werden durch kleinmütige Entscheidungen und faule Kompromisse dementiert. Sei es beim Ausbau der Erneuerbaren, bei sauberer Luft in Städten oder eben bei klimafreundlicher Mobilität. So macht man sich systematisch unglaubwürdig. Und braucht sich nicht zu wundern, dass einem die Wähler davonlaufen. In Sachen Klimaschutz und Autos wird es höchste Zeit, ein Konzept zu entwickeln, mit dem der Strukturwandel einer Kernbranche moderiert und organisiert wird. Der großen Koalition ist das nur schwer zuzutrauen. Sie wirkt schon bei der vergleichsweise simplen Aufgabe des Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung völlig überfordert.

Von Frank-Thomas Wenzel/RND