Politik Leitartikel - Die im Dunkeln sieht man nicht Viel zu lange haben Staat und Gesellschaft beim Thema Zwangsprostitution weggesehen. Die Zerschlagung des Menschenhändlerrings am Mittwochmorgen sollte nur der Anfang sein, um gegen eine moderne Forme der Sklaverei vorzugehen, findet unser Berlin-Korrespondent Jörg Köpke.

Der Skandal liegt im Verborgenen: in den Armenvierteln Südostasiens, im Rotlicht europäischer Bordelle. Hier nehmen Bundespolizisten in Rastatt mutmaßliche Prostituierte in Gewahrsam, die nach Deutschland gelockt worden waren. Quelle: dpa