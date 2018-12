Bottrop

Im Bergwerk Prosper Haniel in Bottrop ist am Freitagnachmittag das letzte Stück deutsche Steinkohle gefördert worden. Bergleute übergaben es zum Auftakt der zentralen Abschiedsveranstaltung für den deutschen Steinkohlenbergbau an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der von einem „historischen Augenblick“ sprach: „Hier geht ein Stück deutscher Geschichte zu Ende.“ Deshalb sage er den Bergleuten „im Namen aller in unserem Land: Danke Kumpel!“

Der Bundespräsident erinnerte in seiner Rede an die Geschichte des Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet, der die Region geprägt habe. Die gemeinsame Arbeit unter Tage habe die aus ganz Europa zugewanderten Bergleute verbunden, sagte Steinmeier laut Redetext: „Vor Kohle wurden aus Fremden Kumpel.“ Dieser Zusammenhalt sei nicht verloren gegangen.

Das Staatsoberhaupt verwies zudem auf die Bedeutung des Bergbaus für den Aufstieg Deutschlands zur Wirtschaftsmacht ab Ende des 19. Jahrhunderts. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg sei die Kohle „der Motor des Wiederaufbaus“ gewesen. Dass nun das Auslaufen der Steinkohlenförderung sozialverträglich gelungen sei, würdigte Steinmeier als „historische Leistung“. Jetzt gelte es, nach vorne zu schauen. Das wichtigste dabei seien „die Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen, die in jedem Abschied auch einen neuen Anfang sehen“.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU) hob den Zusammenhalt der Bergleute als Vermächtnis des Bergbaus hervor: „Zusammenhalt in Vielfalt - das ist ein wichtiger Teil unserer Identität und das wird auch so bleiben.“ Den Lebensleistungen der Bergleute zollte er Dankbarkeit, Anerkennung und Respekt: „Die Steinkohle hat unser Land geprägt. Mit ihr ist die Grundlage gelegt worden für ein Leben in Wohlstand.“

Der Bundestag hatte 2007 den Ausstieg aus den Kohlesubventionen und damit aus der Steinkohleförderung bis Ende 2018 beschlossen. Grund für die Entscheidung war die fehlende Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der deutlich billigeren Importkohle.

