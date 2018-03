Diese Mitarbeiter mussten das Weiße Haus verlassen

Washington. Wer an der Seite von Präsident Donald Trump im Weißen Haus arbeitet, sitzt auf dem Schleudersitz. Am Donnerstag entließ Trump seinen Sicherheitsberater McMaster, nachdem er mit dem General in politischen Fragen wiederholt aneinandergeraten war. Der außenpolitische Hardliner John Bolton soll nun das Amt bekleiden.

Mit dem Rauswurf erweitert Trump die lange Liste ehemaliger Mitarbeiter. Der aktuelle Personal-Verschleiß im Weißen Haus bricht Rekorde: In seinem ersten Amtsjahr verließen unter Trump doppelt so viele Mitarbeiter ihren Posten wie unter George W. Bush und dreimal so viele wie unter Barack Obama.

Diese Stabsmitglieder haben seit Antritt des 45. US-Präsidenten mehr oder weniger unfreiwillig ihr Amt verlassen:

Mehr als zwanzig Mitarbeiter des Weißen Hauses fielen bereits Donald Trumps Personalpolitik zum Opfer. Wer von ihnen musste zurücktreten und wer packte freiwillig seine Sachen? Zur Bildergalerie

Von RND/dpa/mkr