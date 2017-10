Dijsselbloem verlässt die Politik

Den Haag. Der niederländische Finanzminister und Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem kehrt der Politik den Rücken. Nach zwölf Jahren als Abgeordneter und fast fünf Jahren als Finanzminister wird er das Parlament in Den Haag in diesem Monat verlassen, wie Dijsselbloem am Mittwoch auf der Webseite seiner Partei der Arbeit bekannt gab. „Das fällt mir schwer“, schrieb er in einem auf der Webseite veröffentlichten Brief. Sein Mandat als Vorsitzender der Eurogruppe werde Dijsselbloem aber bis zum Januar 2018 erfüllen.

Mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer: https://t.co/wT5GgEWCX1 — Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) October 11, 2017

Er habe nicht weiter die „Feuerkraft“, um als Teil der Opposition in den kommenden vier Jahren im Parlament zu sitzen, hieß es weiter. Die sozialdemokratische Partei der Arbeit hatte bei der Wahl im März massiv Stimmen verloren und geht nun in die Opposition. Die Partei habe den Preis für harte Sparmaßnahmen gezahlt, die er durchgedrückt habe, um der niederländischen Wirtschaft bei der Erholung von der Finanzkrise zu helfen, sagte Dijsselbloem.

Wer die Nachfolge als Eurogruppen-Chef antreten wird, soll im Dezember beim Treffen der Euro-Finanzminister entschieden werden. Kandidaten könnten zwei Wochen vor dem Treffen im Dezember nominiert werden. Zuletzt war etwa der französische Ressortchef Bruno Le Maire als möglicher Nachfolger gehandelt worden.

