Berlin. Deutsche mit einer zweiten Staatsangehörigkeit eines der von US-Präsident Trump mit einem Einreiseverbot belegten Länder dürfen unter bestimmten Voraussetzungen weiter in die USA einreisen. Das teilt das Auswärtige Amt auf seiner Website mit.

Wer bereits ein gültiges Visum in seinem deutschen Pass hat, wird generell ins Land gelassen. Rechtssicherheit gibt es jedoch nicht. Das Auswärtige Amt schränkt ein: „Die letztliche Entscheidung trifft jedoch der jeweilige US-Grenzbeamte am Flughafen ggfs. nach einer zusätzlichen Befragung; mit einer Zurückweisung muss also gerechnet werden.“ Die US-Botschaft in Berlin konnte diese Meldung vorerst nicht bestätigen.

Wer kein gültiges Visum besitzt, darf nicht reisen. Zurzeit werden auch keine Visa ausgestellt.

Die US-Botschaft hatte am Montag mitgeteilt, dass Staatsangehörige von Irak, Iran, Syrien, Libyen, Sudan, Somalia und Jemen vorerst keine Anträge stellen können. Dies gelte auch, wenn sie zusätzlich einen deutschen Pass besitzen.

Für Verwirrung sorgte die Nachricht, dass die US-Botschaft in London dies für Briten mit einer zweiten Staatsbürgerschaft aus den gesperrten Ländern anders handhabt. Diese seien vom Einreisestopp ausgenommen und dürften Visa beantragen. Der britische Außenminister Boris Johnson hatte zuvor mitgeteilt, dass Doppelstaatler generell von den Einreisesperren ausgenommen wären. Nach amerikanischer Lesart gilt das aber nur für Briten.

Von RND/jps