Treffen der Regierungschefs in Bratislava

Mehr als eine halbe Milliarde Menschen leben im vereinigten Europa. Die EU verspricht Frieden, Wohlstand und Perspektive. Aber hält sie das auch? Die Zweifel wachsen, und so wollen die Regierungschefs in Bratislava den Weg in eine bessere Zukunft ebnen.