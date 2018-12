Houston

US-Präsident Donald Trump hat scharf auf Äußerungen seines früheren Außenministers Rex Tillerson reagiert, der bei einem seltenen öffentlichen Auftritt seine Amtsführung kritisiert hatte. Tillerson sei „dumm wie ein Stein„ und „faul wie die Hölle“, sagte Trump am Freitag.

Tillerson hatte am Donnerstagabend in Houston gesagt, Trump habe ihm oft Anweisungen gegeben, die er dem Präsidenten als entweder illegal oder unklug habe erklären müssen. Er beschrieb Trump als „undiszipliniert“, der Präsident lese nicht gern, er lese keine Berichte und er möge es nicht, sich in Details zu vertiefen.

Trump lobt Pompeo

Trump erwiderte, Tillerson habe nicht „die geistige Befähigung für den Job“ gehabt und er habe ihn nicht schnell genug loswerden können. Er lobte Tillersons Nachfolger, Mike Pompeo.

Schon als Tillerson noch im Amt war, lieferten die beiden einander verbale Gefechte. So soll Tillerson Trump als „Idioten“ bezeichnet haben. Der Präsident soll daraufhin einen gemeinsamen IQ-Test vorgeschlagen haben, um zu zeigen, wer der schlauere von den beiden sei.

Von RND/dpa