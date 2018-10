Straßburg

Cocktails trinken mit Plastikstrohhalm? Picknicken mit Plastikbesteck? Das dürfte bald der Vergangenheit angehören - denn die EU will zum Schutz von Umwelt und Meerestieren bestimmte Kunststoffprodukte verbieten. Am Mittwoch stimmte das Parlament für das entsprechende Verbot.

Im Mai hatte die EU-Kommission den Vorschlag vorgelegt. Darin enthalten sind auch noch zahlreiche andere Ideen, mit denen die Plastikflut eingedämmt werden soll.

Jetzt muss mit den EU-Mitgliedstaaten um einen Kompromiss gerungen werden. Ob die neuen Plastikregeln noch vor der Europawahl im Mai 2019 durchgepeitscht werden können, ist fraglich. Ein Verbot bedeutet übrigens keinesfalls, dass die Waren komplett aus den Regalen verschwinden. Für viele Produkte gibt es bereits plastikfreie Alternativen aus Papier, Pappe oder anderen Rohstoffen.

Zur Galerie Plastik, wohin das Auge reicht: Und auch wenn der Trend zu mehr Nachhaltigkeit geht, sind die Regale der Supermärkte nach wie vor prall gefüllt mit Verpackungsmüll. Auf diese Dinge könnten Verbraucher künftig verzichten.

Die Lage ist ernst. Weltweit, aber auch in Europa, werden enorme Mengen Kunststoff genutzt und anschließend weggeworfen. Erst am Dienstag teilte die Universität Wien mit, dass erstmals Mikroplastik im menschlichen Stuhl nachgewiesen wurde.

Nur knapp ein Drittel des Plastikmülls wird nach Angaben der EU-Kommission eingesammelt und wiederverwertet. Ein Großteil des Rests landet auf Müllkippen oder in der Umwelt. Plastik zerfällt aber sehr langsam und häuft sich besonders im Meer und an Stränden. Bis zu 85 Prozent aller in der EU angespülten Abfälle sind aus Kunststoff - dabei handelt es sich in etwa der Hälfte der Fälle um weggeschmissene Einwegprodukte.

Für Vögel, Fische und andere Meerestiere ist Plastik eine große Gefahr. Sie fressen es oder verheddern sich darin. Plastikspuren in Fischen gelangen auch auf Teller von Menschen. Die EU-Kommission und der Umweltausschuss im Parlament haben nun eine Reihe an Maßnahmen ins Rennen gebracht, um Plastikmüll einzudämmen.

Von RND/dpa