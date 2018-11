Brüssel

Es ist eine historische Zäsur: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben erstmals den Weg zum Austritt eines Mitglieds geebnet. Sie billigten auf einem Sondergipfel am Sonntag in Brüssel neben dem 585 Seiten starken Vertragswerk zum Austritt Großbritanniens auch eine Erklärung über die künftigen Beziehungen. Zuvor waren Spaniens Einwände wegen des britischen Überseegebiets Gibraltar im Süden der Iberischen Halbinsel in letzter Minute ausgeräumt worden.

EU-Ratspräsident Donald Tusk verkündete den Durchbruch am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter. Der Austritt soll am 29. März gültig werden – allerdings muss zuvor noch das britische Parlament über den Vertrag abstimmen. Auch im EU-Parlament steht noch eine Abstimmung über den Austritt an.

Vor allem die Zustimmung im britischen Unterhaus gilt als extrem unsicher. Neben der Opposition haben auch viele Brexit-Hardliner der Konservativen Partei und die nordirische DUP - von der Mays Minderheitsregierung abhängt - angekündigt, gegen den Deal zu stimmen. May steht derzeit ohne Mehrheit da, hat aber angekündigt, um jede einzelne Stimme zu kämpfen. Die Premierministerin warb in den vergangenen Wochen erneut massiv für den Austritt und wandte sich am Sonntag in einem Brief auch an die britischen Bürger. Die Abstimmung ist für die erste Dezemberhälfte geplant.

May feiert – Juncker spricht von einem „traurigen Tag“

Während May den Brexitvertrag als Beginn eines neuen Kapitels für ihr Land lobte, nannte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker den Austritt eine Tragödie. „Es ist ein trauriger Tag“, sagte er. Das Abkommen sei zwar das bestmögliche, aber der Sondergipfel sei weder ein Tag zum Jubeln, noch zum Feiern.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte wertete das Ergebnis der harten anderthalbjährigen Verhandlungen zwischen London und Brüssel als bedauerlich, aber akzeptabel. „Ich glaube, dass niemand gewinnt. Wir verlieren alle, weil das Vereinigte Königreich geht“, sagte er. Das Resultat sei ausgewogen und habe keinen politischen Sieger.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier blickte schon voraus. Die erste Phase des Brexit sei geschafft. Jetzt müssten Großbritannien und die EU für eine „ehrgeizige und beispiellose Partnerschaft“ arbeiten. „Jetzt ist die Zeit für alle, ihrer Verantwortung gerecht zu werden - für alle“, sagte er.

Die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite sagte auf die Frage was geschehe, falls das britische Parlament den Vertrag ablehnt, möglich seien unter anderem Neuwahlen, eine Bitte um Neuverhandlungen oder eine neue Volksabstimmung zum Brexit. „Das ist jetzt nicht unsere Sorge, das ist eine britische Angelegenheit“, sagte Grybauskaite.

Von RND/mkr/dpa/AP