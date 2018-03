EU zieht Russland-Botschafter aus Moskau ab

Brüssel. Es handele sich dabei aber um eine „Maßnahme“, keine „Sanktion“ gegen Russland, erklärte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte in der Nacht zu Freitag.

Beim EU-Gipfel in Brüssel hatte Großbritannien zuvor Rückendeckung bekommen. Die 28 Staaten hätten einheitlich festgestellt, dass Russland sehr wahrscheinlich für den Anschlag verantwortlich sei, sagte Kanzlerin Angela Merkel am frühen Freitagmorgen. „Eine andere plausible Erklärung gibt es nicht“, twitterte auch EU-Ratspräsident Donald Tusk. Moskau weist eine Verantwortung für die Vergiftung zurück.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation.