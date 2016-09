Straßburg. Die konservative Europäische Volkspartei (EVP) bereitet die Ablösung von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) vor. Im Dezember soll ein eigener Kandidat für die Wahl Anfang 2017 nominiert werden, wie die Fraktion am Mittwochabend bestätigte. Damit geht das Gerangel um den Chefposten im Europaparlament in die nächste Runde. Die EVP beruft sich auf eine Vereinbarung mit den Sozialdemokraten, wonach Schulz im Januar nach zwei Amtszeiten ersetzt werden soll. Die Fraktion der Sozialisten und Sozialdemokraten will davon nichts mehr wissen, weil bereits die Präsidenten der EU-Kommission und des Rats Konservative sind und sie das für nicht ausgewogen hält. Schulz stünde für eine weitere Amtszeit bereit. Allerdings werden ihm auch Ambitionen für einen Wechsel in die Bundespolitik nachgesagt.

Von RND/dpa