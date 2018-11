Washington

Die Midterm Elections stehen in diesem Jahr unter dem Motto der Vielfalt. Nach einer Analyse der New York Times hat sich eine beispiellose Anzahl von Frauen, Farbigen, Lesben, Schwulen und Transgender-Kandidaten für die Wahlen aufstellen lassen. Weiße Männer machen nur noch 58 Prozent aus – der Anteil ist damit so gering wie seit vier Wahlen nicht mehr (bei den Demokraten sind es sogar nur 41 Prozent, bei den Republikanern dagegen drei Viertel). Mehr als ein Viertel der Kandidaten sind Frauen, darunter 84 Farbige –eine Steigerung von 42 Prozent gegenüber den Wahlen von 2016. Bei den diesjährigen Midterms gibt es viele Ausnahmekandidaten.

Einer von ihnen ist Andrew Gillum. Der Demokrat ist seit 2014 Bürgermeister von Tallahassee, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Florida. Bei den Midterms bewirbt er sich nicht um den Kongress, sondern will Gouverneur von Florida werden. Gillum stammt aus einfachen Verhältnissen und wäre der erste schwarze Gouverneur eines Staates der USA. Gegenkandidat des 39-Jährigen ist der Republikaner Ron DeSantis, dessen Äußerungen in Bezug auf Gillum häufig als rassistisch eingestuft wurden. Weitere interessante Kandidaten gibt es in der Bildergalerie.

Zur Galerie Vor allem unter den Demokraten finden sich viele „Exoten“.

Die Vielfalt der Midterms in Zahlen 964 Kandidaten stellen sich insgesamt zur Wahl. 411 davon sind Frauen, Farbige und Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender. 272 davon – und damit rund 28 Prozent – sind Frauen. 216 sind schwarz, hispanic, asiatisch, native american oder multiracial. 26 sind lesbisch, schwul, bisexuell oder transgender.

Von RND/df