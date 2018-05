Köln

Ein Abend gegen Antisemitismus und das am Tag der blutigen Auseinandersetzungen in Gaza und der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem – Gil Ofarim wusste wohl schon vor Beginn der Sendung „Hart aber fair“, dass es emotional schwierig werden würde für ihn. Ofarim versucht politisch zu argumentieren: „Die Probleme werden nicht gelöst, wenn die amerikanische Botschaft in Tel Aviv bleibt, die Probleme gehen viel tiefer.“

Er spielt auch darauf an, dass die Führung der Palästinenser sich am Elend ihrer Bevölkerung und an dem virtuellen Kriegszustand bereichere. „Im Jahr 2000 bei den Friedensverhandlungen mit Yassir Arafat, dem linken israelischen Ministerpräsidenten Ehud Barak und US-Präsident Bill Clinton sprang Clinton auf und sagte, wir haben es geschafft, das könnte der Frieden sein. Und Arafat sagte Nein. Es ist ein unfassbar großes finanzielles Geschäft für viele, viele Menschen da unten, Nein zu sagen. Die Führungsriege der Hamas, das sind Milliardäre, superreiche Männer, die sitzen in Katar und lassen es sich gut gehen, während ihr Volk verhungert. Und zum Schluss heißt es, die Israelis erschießen kleine Kinder.“

Die Gäste der ARD Talkshow „Hart aber fair“: Kommunikationsberaterin Melody Sucharewicz, Gil Ofarim, Ex-Regierungssprecher Uwe Karsten Heye, Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor und Dietmar Ossenberg, ehemaliger ZDF-Studioleiter in Kairo (v.l.). Quelle: imago/Horst Galuschka

Richtig emotional allerdings wird Gil Ofarim, als das Thema auf die Auswirkungen der Nahostkrise auf das deutsche Verhältnis zu den Juden und ein Wiedererstarken des Antisemitismus kommt. Und er erinnert sich an seine Schulzeit: „Für mich gehörten Maschinengewehre zum Alltag“, berichtet er. „Ich bin durch eine Sicherheitsschleuse gegangen, an schwerbewaffneten bayerischen Polizisten vorbei.“

Auch menschenverachtende Sprüche von Mitschülern sind ihm noch gegenwärtig. „Damals gab es in München noch kein jüdisches Gymnasium und dann kam ich auf eine deutsche Schule. “Ich werde nie vergessen, wie mir mal ein Mitschüler sagte: ,Ey, weißt du, dass Dachau nicht weit weg ist von hier?’ Das trifft einen hart, wenn man jeden Schabbat mit Freunden zu Abend isst, und man sieht die Großeltern und die hatten alle noch die Tätowierung (der KZ-Nummer) auf dem Unterarm“, berichtet der Musiker.

„So etwas tut weh. Einmal im Monat hatten wir einen Haufen Hundekot im Briefkasten. Hakenkreuze auf meiner Schulbank. Das klingt vielleicht lustig, aber das ist nicht lustig!“ Gil Ofarims Fazit: „Israel ist das einzige Land, was wir Juden haben, in dem wir nicht verfolgt oder beleidigt werden.“ Einen Umzug möchte der Sänger nicht mehr gänzlich ausschließen: „Meine Heimat ist München, aber eines Tages gehe ich vielleicht nach Israel.“

Von RND/dk