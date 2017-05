Manchester. Die britische Polizei hat nach einem neuen Großeinsatz in Manchester Entwarnung gegeben. Polizisten und Soldaten waren am Donnerstag in den Stadtteil Hulme gerufen worden, weil dort ein verdächtiges Paket gesichtet worden war.

Bombenentschärfungskommando war vor Ort

Auch ein Bombenentschärfungskommando war vor Ort. Nach gut einer Stunde hieß es aber, dass von dem Paket keine Gefahr ausgehe und dass die Sperrung der Gegend wieder aufgehoben werde.

Bei einer Explosion am Rande eines Popkonzerts in Manchester hat es mindestens 22 Tote gegeben. In der für Zehntausende ausgelegten Halle war die US-Sängerin Ariana Grande aufgetreten. Zur Bildergalerie

Bei dem Attentat auf Besucher einen Popkonzerts am Montag hatte Salman Abedi 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Dutzende wurden verletzt.

Unter den Opfern sind viele Kinder und Jugendliche. Auch die britischen Ermittler gehen inzwischen eindeutig von einer Gruppe rund um Abedi aus. Mittlerweile wurden zehn Menschen verhaftet.

Von dpa/AP/RND/zys